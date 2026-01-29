AKTUÁLNE Vysoko smrtiaci Henipavirus desí svet: Pohotovosť v nemocniciach a letiská spúšťajú kontroly ako za covidu

Naí Dillí - Ázijské krajiny zavádzajú prísne preventívne opatrenia pripomínajúce obdobie pandémie COVID-19. Dôvodom je potvrdený výskyt nebezpečného vírusu Nipah (NiV) v indickom štáte Západné Bengálsko. Patogén s extrémne vysokou úmrtnosťou zalarmoval úrady po tom, čo sa infikovali zdravotnícki pracovníci.
Koncom januára 2026 potvrdili indické úrady v okrese North 24 Parganas (neďaleko 15-miliónovej metropoly Kalkata) celkovo 5 prípadov nákazy. Znepokojujúce je, že všetci infikovaní sú zdravotnícki pracovníci, čo naznačuje prenos z človeka na človeka v nemocničnom prostredí. Predpokladá sa, že „pacientom nula“ bol človek s ťažkým zápalom pľúc, ktorý zomrel skôr, než mu stihli odobrať vzorky.
Úrady teraz trasujú kontakty, približne stovka ľudí je v domácej karanténe a pod epidemiologickým dohľadom. Podľa indického ministerstva zdravotníctva sú všetky identifikované kontakty zatiaľ bez príznakov a testy vyšli negatívne.
Cestujúcich čakajú prísne letiskové opatrenia
Na situáciu okamžite zareagovali viaceré ázijské krajiny. Thajsko zaviedlo zdravotný screening cestujúcich z Indie na hlavných letiskách v Bangkoku a na ostrove Phuket. Cestujúcim merajú telesnú teplotu a v prípade podozrivých príznakov môžu skončiť v krátkodobej karanténe. Do pohotovosti prešli aj tamojšie nemocnice.
Sprísnené kontroly zavádzajú aj ďalšie štáty regiónu vrátane Singapuru, Malajzie, Hongkongu, Nepálu, Kambodže či Pakistanu. Úrady upozorňujú, že v dôsledku opatrení sa môže predĺžiť čas odbavenia aj pre cestujúcich z iných destinácií, vrátane Európy.
Jeden z najnebezpečnejších vírusov
Vírus Nipah je zoonotické ochorenie, ktoré sa na človeka prenáša zo zvierat. Jeho prirodzeným rezervoárom sú kalone (veľké netopiere živiace sa ovocím). Prvýkrát ho zaznamenali koncom 90. rokov v Malajzii a Singapure. Odvtedy sa objavuje najmä v Bangladéši a Indii, kde sú hlásené menšie, no opakované ohniská. Ak sa ochorenie rozvinie do encefalitídy, smrtnosť sa podľa odborných údajov pohybuje medzi 40 až 75 percentami. Vakcína ani špecifická liečba zatiaľ neexistujú.
Hoci vírus Nipah patrí medzi najnebezpečnejšie známe patogény, odborníci zdôrazňujú, že sa nešíri tak ľahko ako covid-19. Prenos medzi ľuďmi je možný najmä pri úzkom a dlhodobom kontakte s telesnými tekutinami infikovaného.
Riziko nákazy pre ľudí, ktorí do Indie cestujú alebo sa tam krátkodobo zdržiavajú, je podľa úradov v súčasnosti hodnotené ako veľmi nízke. Výskyt je lokalizovaný a počet potvrdených prípadov zatiaľ nízky.
Odporúčania pre ľudí v postihnutých oblastiach
Zdravotnícke autority odporúčajú vyhýbať sa kontaktu s voľne žijúcimi aj domácimi zvieratami, dôkladne umývať a tepelne upravovať ovocie a zeleninu, nekonzumovať surovú datľovú šťavu a dodržiavať základné hygienické návyky, najmä hygienu rúk.
Vírus Nipah je zároveň zaradený medzi prioritné patogény WHO, ktoré predstavujú potenciálnu globálnu epidemickú hrozbu a vyžadujú intenzívny výskum a vývoj vakcín.
Patogén, ktorý spôsobuje ochorenie vírusom Nipah, je RNA vírus z čeľade Paramyxoviridae, rodu Henipavirus, blízko príbuzný vírusu Hendra (HeV), ktorý spôsobuje akútne respiračné infekcie u koní a ľudí.