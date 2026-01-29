Lekári si mysleli, že operujú nádor: Keď uvideli, čo v sebe žena nosila 56 rokov, zostali v nemom úžase!

BRAZÍLIA - V Brazílii zomrela 81-ročná žena po operácii, pri ktorej jej lekári odstránili z tela tzv. kamenné dieťa – kalcifikovaný plod, ktorý v sebe nosila viac než polstoročie. Prípad, ktorý lekári označujú za mimoriadne zriedkavý, opäť upozorňuje na fenomén, ktorý môže vzniknúť, keď sa tehotenstvo skončí tragicky a telo ho nedokáže „spracovať“.
Daniela Almeida Vera, ktorá žila v osade pri brazílsko-paraguajských hraniciach, sa najprv obrátila na lekárov pre infekciu močových ciest. Ako informuje Daily Mail, lekári pri vyšetrení zistili niečo, čo očakávali skôr u onkologického pacienta – podozrenie na nádor. Po ďalších vyšetreniach však objavili kalcifikovaný plod, tzv. litopedion, ktorý sa v tele ženy nachádzal od posledného tehotenstva pred viac ako 50 rokmi.
Odumreté tkanivo sa obalí vrstvou vápnika
Takýto stav vzniká vtedy, keď plod počas tehotenstva odumrie mimo maternice a je príliš veľký na to, aby ho telo dokázalo vstrebávať. Ako obranný mechanizmus sa odumreté tkanivo obalí vrstvou vápnika, čím sa „zapečatí“ a zabráni sa tak rozvoju infekcie. Proces kalcifikácie je mimoriadne zriedkavý a v medicíne sa vyskytuje len v ojedinelých prípadoch.
Daniela podstúpila operáciu 14. marca 2024, no na druhý deň zomrela na jednotke intenzívnej starostlivosti. Jedna z jej dcér uviedla, že matka sa lekárov obávala a navštevovala ich len výnimočne, čo mohlo viesť k tomu, že sa problém neodhalil skôr. Podľa rodiny mohla kamenné dieťa nosiť v tele ešte dlhšie, než lekári odhadli – ťažkosti pociťovala už po prvom tehotenstve.
Plod blokoval črevá
Prípady litopedionu nie sú úplne neznáme ani inde vo svete. V Spojených štátoch napríklad žena zomrela na následky ťažkej podvýživy, pretože jej kamenný plod deväť rokov blokoval črevá, a operáciu odmietla. Iná žena zase nosila dvojkilový kalcifikovaný plod 35 rokov bez výraznejších zdravotných problémov. Tieto prípady opäť ukazujú, ako zložité a nepredvídateľné môže byť ľudské telo, keď sa snaží chrániť samé seba pred poškodením. Aj keď je litopedion zriedkavý, lekári upozorňujú, že pravidelné lekárske kontroly a dôvera v odbornú starostlivosť môžu včas odhaliť aj takéto neobvyklé stavy.