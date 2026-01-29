Krvavé protesty v Iráne majú dohru! EÚ potrestala Eskandara Momeniho a Revolučné gardy tvrdými sankciami

BRUSEL - Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie vo štvrtok rozhodli o uvalení sankcií na vysokopostavených predstaviteľov Iránu vrátane ministra vnútra Eskandara Mómeního. Dôvodom je násilné potláčanie nedávnych masových protestov. Informuje o tom agentúra AFP.
EÚ zaradila na sankčný zoznam šesť iránskych subjektov a 15 osôb vrátane generálneho prokurátora, vedenia bezpečnostných zložiek či Revolučných gárd. Vzťahuje sa na nich zmrazenie majetku a zákaz cestovania do EÚ. Počas zásahov iránskych bezpečnostných zložiek proti masovým protestom podľa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA od 28. decembra zahynulo najmenej 6200 ľudí.
Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová pred štvrtkovým stretnutím ministrov zahraničných vecí štátov EÚ v Bruseli povedala, že očakáva dohodu o zaradení Revolučných gárd na zoznam teroristických skupín. Označenie tejto skupiny za teroristickú bude podľa DPA do značnej miery vnímané len ako symbolické. EÚ už uvalila sankcie na Revolučné gardy za porušovanie ľudských práv. Zaradenie na zoznam teroristických organizácií si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých 27 členov EÚ.
Irán sa k sankciám dosiaľ nevyjadril, no Európu za tento pripravovaný krok v uplynulých dňoch už kritizoval. Doteraz EÚ uvalila sankcie na viac než 230 iránskych občanov vrátane členov vlády a parlamentu a na viac ako 40 právnických osôb, pripomína stanica Euronews.