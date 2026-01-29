Taraba ohlásil miliónovú investíciu na východe: Nová kanalizácia pri Tokaji ochráni vodu a pomôže tisícom ľudí

TREBIŠOV - Bezmála 3 tisíc obyvateľov trebišovského okresu získa prístup ku kvalitnému a bezpečnému odvádzaniu odpadových vôd vďaka novovybudovanej kanalizácii a čistiarni odpadových vôd v blízkosti tokajskej vinohradníckej oblasti. Investíciu za vyše 20 miliónov eur ohlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba spoločne s generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s, Stanislavom Prcúchom, ako aj starostom Stredy nad Bodrogom Zoltánom Mentom.
Pre podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ide o ďalšiu dôležitú a zmysluplnú investíciu, ktorá zvýši nielen kvalitu života miestnych obyvateľov, ale aj skutočnú ochranu životného prostredia. „V decembri minulého roku sme spustili historicky najväčšiu investíciu za 60 miliónov eur do úpravne vody z najväčšieho zdroja pitnej vody pre takmer 900 tisíc obyvateľov východného Slovenska. Dnes ohlásená investícia za takmer 20 miliónov eur umožní vybudovať 20 kilometrovú kanalizačnú sieť aj modernú čistiareň odpadových vôd v bezprostrednej blízkosti tokajskej oblasti. Envirorezort pod mojím vedením doručuje a naďalej bude doručovať skutočnú pomoc do regiónov Slovenska, obzvlášť tam, kde je výrazný potenciál rozvoja turizmu a prinesie ochranu vôd, ekonomický rast aj zvýši blahobyt ľudí. Čo je však kľúčové, občanom sa štvornásobne znížia náklady za likvidáciu odpadových vôd oproti súčasnosti,“ podčiarkol Taraba.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na vodárenský projekt predložila na ministerstvo Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (VVS), ktorá splnila všetky zákonné požiadavky na získanie nenávratného finančného príspevku. „Práve výstavba splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd pre celú aglomeráciu Streda nad Bodrogom významne pomáha splácať investičný dlh vo vodárenstve, obzvlášť na východnom Slovensku. Výstavba čistiarne odpadových vôd bude situovaná v extraviláne obce, pričom budovanie kanalizácie bude realizované výhradne na pozemkoch obce,“ vysvetlil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS Stanislav Prcúch.
Kapacita pre tisíce obyvateľov
Kanalizačná infraštruktúra bude kapacitne pripravená odvádzať odpadové vody až pre 2 900 obyvateľov. „Veľmi si vážim podporu vodárenského projektu zo strany pána vicepremiéra, Tomáša Tarabu. Realizácia projektu umožní bezpečné odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, zlepší kvalitu podzemných a povrchových vôd a rovnako zvýši kvalitu života našich obyvateľov, ktorí už viac nebudú odkázaní na septiky či žumpy, ktoré sú častokrát v zlom technickom stave,“ dodal starosta Stredy nad Bodrogom Zoltán Mento.
Celková schválená výška oprávnených nákladov projektu predstavuje sumu viac ako 21,5 milióna eur, výška nenávratného finančného príspevku sumu viac ako 19,8 milióna eur. VVS sa na projekte bude podieľať sumou viac ako 1,7 milióna eur. Vybudovanie čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej siete má byť ukončené do konca decembra roku 2027.