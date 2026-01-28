COURCHEVEL – Známy módny ruský reťazec zaznamenal zrejme v poslednom období nemalé zisky. Navyše začiatkom roku sa firma dožila jubilea. Majitelia to chceli osláviť vo veľkom a zorganizovali honosnú niekoľkodňovú párty vo francúzskych Alpách. Keď ruskí politici videli zdieľané videá z osláv na sociálnych sieťach, nedávali si servítky pred ústa.
Ruský predajca obuvi a módnych doplnkov Rendez-Vous zorganizoval niekoľkodňový luxusný výlet do francúzskych Álp. Spoločnosť oslávila 25 rokov od založenia a 16. výročie od otvorenia obchodu v Courchevel, kde sa oslava konala. Ako uvádza LIFE, na miesto prepravili hostí na tryskáčoch a v helikoptérach. Medzi pozvanými bolo aj desať vybraných zamestnancov.
Medzi pozvanými boli aj modelka Jelena Perminová, mediálna osobnosť Ksenia Sobchaková či influencerka Oksana Samoilovová. Zabávali sa na večierkoch, ktoré trvali 4 dni. Spoločnosť tam mala minúť až 30 miliónov rubľov. Len jedna z večier mala stáť údajne až miliónov rubľov.
Reakcia Kremľa
Vládni politici a podporovatelia Kremľa túto akciu odsúdili takmer okamžite, ako sa niekoľko videí z podujatia dostalo na sociálne siete. Podľa nich sa pdoobné akcie počas prebiehajúcej ruskej vojny an Ukrajine nehodia.
Ruský poslanec Vitalij Milonov naznačil, že hoci v Rusku funguje mnoho "vlasteneckých spoločností", pre Rendez-Vous by bolo lepšie, keby sa presunuli do zahraničia. "Večierok v Courcheveli je sabat (sabbath – odpočinok/deň voľna) ukrajinských svinských poskokov," povedal Milonov a ženské celebrity, ktoré sa osláv zúčastnili, nazval "zlatokopkami".
Neskôr vyhlásil, že podobné podujatia účinne podporujú krajiny vedúce "hybridné vojny" proti Ruskej federácii. Takéto VIP oslavy sponzoruje Francúzsko, ktoré platí za rakety a granáty, ktoré posiela "ukrajinským banditom". Následne vyzval ruské obyvateľstvo, aby bojkotovalo všetky predajné siete tejto spoločnosti. Spoločnosť okrem toho nazval "výrobcami topánok, ktoré Rusi nepotrebujú".