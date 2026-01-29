Prišli si po ženy, skončili v krvavej bitke: Kamaráti sa v uličke hriechu v Bangkoku pobili ako zmyslov zbavení!

BANGKOK - Na jednej z najznámejších bangkockých ulíc s červenými lucernami sa pred pár dňami odohral incident, ktorý zaujal aj turistov. Dvaja muži sa tu dostali do otvoreného konfliktu kvôli objednanej žene a bitku zachytil svedok na video. Prípad opäť upozornil na napäté situácie, ktoré v tejto oblasti nie sú výnimočné.
K incidentu došlo minulý týždeň pred podnikom v bangkockej štvrti Soi Sukhumvit, známej množstvom barov a klubov s hosteskami. Podľa svedkov prišli obaja muži, údajne kamaráti, do podniku s cieľom vyzdvihnúť si objednané ženy. Už krátko po príchode sa medzi nimi začala rozvíjať hádka, ktorá sa rýchlo vyostrila.
Hádka sa zakončila bitkou
Na zverejnených záberoch, ktoré médiám poskytla tlačová agentúra AP, je vidieť, ako spor prerastá do fyzického stretu priamo na ulici. Ulica, ktorú lemujú neónovo osvetlené podniky, sa tak na niekoľko minút stala dejiskom otvorenej bitky. Prítomné sexuálne pracovnice kričali a jedna z nich sa snažila mužov od seba odtiahnuť, čo sa jej spočiatku nedarilo. Jeden z mužov druhému strhol tričko a uštedril mu niekoľko kopancov, kým sa okoloidúcim nepodarilo oboch od seba oddeliť. Na videu je počuť aj hrubé nadávky, ktoré konflikt ešte viac eskalovali.
Podľa svedka menom Teerapan nie sú podobné situácie v tejto časti Bangkoku výnimočné. „Turisti sem chodia piť a naháňajú dievčatá, takže často dochádza k hádkam,“ uviedol. Soi Sukhumvit je známa svojimi podnikmi s červenými lucernami a go-go klubmi, čo z nej robí obľúbené, no zároveň rizikové miesto pre nočný život. Incident opäť vyvolal otázky o bezpečnosti v tejto oblasti a o tom, ako často dochádza k podobným konfliktom, keď sa do hry dostanú alkohol, napätie a rivalita. Polícia prípad podľa dostupných informácií preveruje, no zatiaľ nie sú známe ďalšie detaily ani prípadné následné kroky.