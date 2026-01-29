Nejde len o kazy! Lekári varujú: Ak zanedbáte TÚTO rannú rutinu, koledujete si o CUKROVKU a ZÁPAL v tele

USA - Zanedbané zuby a ďasná nie sú len estetický problém – môžu mať vplyv na celé telo. Chronický zápal v ústach totiž môže prenikať do krvného obehu a podporovať vznik vážnych ochorení, od cukrovky až po srdcovo-cievne choroby. Stále viac výskumov ukazuje, že ústne zdravie patrí medzi kľúčové faktory dlhovekosti.
Ústna dutina je často považovaná za samostatnú oblasť, no v skutočnosti je jej stav prepojený s fungovaním celého organizmu. Dlhodobé štúdie potvrdzujú, že chronický zápal ďasien môže zvyšovať riziko srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky či dokonca demencie. Tento trend sa odráža aj v nových prístupoch medicíny dlhovekosti, kde sa ústne zdravie považuje za rovnocenný pilier vedľa spánku, výživy, pohybu a psychickej pohody.
Najčastejším spúšťačom problémov je zubný povlak, ktorý pri zanedbanej hygiene spôsobuje zápal. Baktérie z ústnej dutiny sa môžu dostať do krvi a ovplyvňovať zápalové procesy v celom tele. Jednou z najnebezpečnejších je baktéria Porphyromonas gingivalis, ktorá sa podľa odborníkov objavuje aj v tkanivách spojených s Alzheimerovou chorobou, srdcovými ochoreniami či syndrómom priepustného čreva.
Ťažká parodontitída zvyšuje riziko infarktu či mozgovej príhody
Ako informuje portál New York Post, silný dôkaz prišiel aj počas pandémie. Štúdia publikovaná v Journal of Clinical Periodontology ukázala, že pacienti s ochorením ďasien mali výrazne vyššie riziko ťažkého priebehu COVID-19, vrátane vyššej pravdepodobnosti hospitalizácie na JIS či potreby umelej pľúcnej ventilácie. Zápal v ústach tak priamo znižuje odolnosť organizmu voči závažným infekciám.
Podobné súvislosti existujú aj v oblasti srdcovo-cievnych ochorení. Prehľad dôkazov v European Heart Journal Supplements potvrdzuje, že ťažká parodontitída zvyšuje riziko infarktu či mozgovej príhody. Mechanizmus je spojený so zápalom, zvýšenou hladinou C-reaktívneho proteínu a prítomnosťou baktérií v aterosklerotických plátoch, čo urýchľuje progres aterosklerózy.
Nemenej významný je aj vzťah medzi ochorením ďasien a cukrovkou 2. typu. Chronický zápal znižuje citlivosť na inzulín a narúša metabolickú rovnováhu, zatiaľ čo vysoká hladina cukru v krvi podporuje rast škodlivých baktérií v ústach. Tento bludný kruh zvyšuje riziko komplikácií a skracuje obdobie života v dobrom zdraví. Z tohto pohľadu je jasné, že ústna hygiena nie je len o bielení zubov alebo krásnom úsmeve – môže ísť o jeden z najdôležitejších spôsobov, ako si zachovať zdravie a spomaliť proces starnutia.