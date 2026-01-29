57-ročný Marc Anthony si nedá pokoj: Na ceste je dieťa s poradovým číslom... To je BOREC!

LOS ANGELES - Marc Anthony, latinskoamerická spevácka legenda bude znova otcom. Rodinka radostnú správu oznámila roztomilou fotkou na sociálnej sieti. Tehotenstvo ohlásili v špeciálny deň. Druhý potomok s manželkou Nadiou Ferreira sa derie na svet, pre Marca to však zďaleka druhé dieťa nebude... pochlapil sa už viackrát!
Marc Anthony radostnú správu oznámil spolu so svojou manželkou Nadiou Ferreira, ktorá je so slávnym manželom tehotná druhý krát. Nové bábätko predstavili ako z romantického scenára. Pár zverejnil fotografiu na Instagrame pri príležitosti tretieho výročia svadby – na spoločnej fotke sú zachytené ruky Marca, Nadie a ich prvého syna Marca „Marquita“ Muñiz, ktorého dotyk na maminom brušku symbolizuje staršieho brata v akcii.
K fotke zanechali dojemné slová: „Šťastné tretie výročie! Aký nádherný dar nám život dal. Boh je úžasný. Marquito bude veľkým bratom.“
To je síce pravda, no okrem ďalšieho bábätka má malý Marquito ďalších šesť polovičných bratov a sestier. A hoci Marc Anthony nemá bohvieakú históriu ako partner, rodina je pre neho nesmierne dôležitá. Svoje deti zbožňuje, má s nimi veľmi blízke vzťahy a tvrdí, že otcovstvo je jeho hlavná rola v živote.
Hoci bol ženatý už trikrát, na lásku nezanevrel. Jeho štvrtá manželka je od neho mladšia o viac ako tridsať rokov a jeho dve najstaršie deti sú od nej dokonca o čosi staršie, im dvom to však neprekáža. Prominentná rodinka si užíva spoločné chvíle a snaží sa zaplniť zem. A ktovie, Marc Antony možno stále v otázke otcovstva nepovedal svoje posledné slovo...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%