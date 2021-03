Vedci varujú pred ďalšou pandémiou, ktorú vyvolá zviera X: Bude horšia ako čierna smrť!

Keďže svet v súčasnosti bojuje proti pandémii covidu-19, vedci sa snažia nájsť ďalšie potenciálne riziká, ktoré by mohli zapríčiniť budúcu pandémiu. Zvieratá a vírusy, ktoré v nich číhajú, sú jedným z hlavných takýchto faktorov. Predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) varovali pred hrozbou zoonotických chorôb, kedy infekcie preskakujú zo zvierat na ľudí. WHO odhaduje, že kvôli zoonózam sa každoročne vyskytne asi miliarda prípadov chorôb a milióny úmrtí. "Zdrojom môže byť v zásade akýkoľvek druh. Pravdepodobnosť je vyššia u skupín, kde existuje viac druhov ako potkany a netopiere. Nakoniec to závisí od prispôsobivosti druhu," vysvetlil Josef Settele z Helmholtzovho centra pre environmentálny výskum, spoluautor novej štúdie OSN o budúcich pandémiách.

Pandémia Choroby X

Denník Sun Online v tejto súvislosti píše o fenoméne známom ako "Disease X", kedy dôjde k prenosu ochorenia na človeka z neznámeho zvieraťa "Animal X". Viacerí vedci sa obávajú, že ďalšia pandémia môže byť horšia ako čierna smrť (pandémia pľúcneho moru), ktorá v 14. storočí zabila zhruba 75 miliónov ľudí. Ľudstvo tak môže čeliť zdravotnej kríze každých päť rokov. Podľa Aliancie EcoHealth je z 1,67 milióna neznámych vírusov na planéte až 827 000 z nich schopných infikovať ľudí od zvierat.

COVID-19 je pripomienkou toho, ako môžu zvieracie vírusy nakaziť človeka a šíriť sa rýchlosťou blesku. Vtáčia chrípka, SARS, MERS, Nipah a žltá zimnica sú príkladmi vírusov, ktoré vznikli u zvierat, no zmutovali a preskočili na človeka. Klčovanie amazonských dažďových pralesov bolo označené ako potenciálna aréna pre ďalšiu pandémiu. Brazílsky Fiocruz Institute odchytil netopiere na účely identifikácie akýchkoľvek ďalších vírusov, ktoré by mohli byť pre človeka smrteľné. Trhy v Číne, kde sú zvieratá ako netopiere zabíjané a následne predávané na mäso, sú dobre známe ako ohnisko chorôb. Štúdie varovali pred infekčnými chorobami dýchacích ciest, ktoré v dôsledku toho vznikajú, ešte pred súčasnou pandémiou. Podobne aj v Afrike sa vyskytujú trhy, na ktorých sa predáva opičie mäso. Tie sú zase považované za ohnisko vzniku eboly. Rusko minulý mesiac zaznamenalo vôbec prvé prípady prenesenia vtáčej chrípky H5N8 na človeka. Hoci táto choroba nespôsobila žiadne úmrtia, znepokojujúcim znakom je spôsob jej adaptácie na infikovanie ľudí. Iní odborníci sa obávajú prepuknutia MERS, smrteľnejšieho koronavírusu, ktorý by mohol vyvolať pandémiu kvôli väčšiemu množstvu ľudí, ktorí prichádzajú do styku s ťavami.

Najväčšou hrozbou sú netopiere a vtáky

Infektológ a hlavný lekár firmy Retroscreen Virology Anthony Lockett povedal denníku Sun Online, že netopiere by mohli byť zdrojom budúcej pandémie. "Druhy, ktoré by mohli prechovávať chorobu X, sú netopiere a vtáky, pretože môžu lietať na veľké vzdialenosti. Môžu byť narušené migračné vzorce netopierov, čo vedie k šíreniu chorôb, ako to bolo v Austrálii pred niekoľkými rokmi." Lockett sa však viac obáva škodlivého potenciálu vtákov. Podľa neho ak by ľudia momentálne nedodržiavali spoločenský dištanc, pravdepodobne by ešte tento rok vypukla epidémia vtáčej chrípky. Ďalšie ohniská vtáčej chrípky sa objavili v Indii a Veľkej Británii.

Predpokladá sa, že množstvo chorôb sa do organizmu človeka dostane konzumáciou kontaminovaného mäsa, vrátane COVID-19, eboly či SARS-u. Spisovateľ venujúci sa životnému prostrediu John Vidal, ktorý pracuje na knihe odhaľujúcej súvislosti medzi prírodou a chorobami, predpovedal, že svet bude čeliť novej pandémii. Vzhľadom na popularitu leteckej dopravy a globálneho obchodu môže vírus zasiahnuť celý svet a nevedomky sa rozšíriť do viacerých krajín prostredníctvom asymptomatických prenášačov. Podľa Vidala by vírus mohol za pár týždňov zabiť desiatky miliónov ľudí pred uzavretím hraníc. "Ľudstvo zmenilo svoj vzťah k divým aj chovaným zvieratám, zničilo ich biotopy a zhromaždilo ich na jednu kopu. Proces sa tak zrýchľuje. Ak nedokážeme akceptovať vážnosť situácie, táto súčasná pandémia môže byť iba predchodcom niečoho oveľa vážnejšieho," varuje na záver.