Rozuzlenie záhady na Jadrane: Zmiznutého Čecha mal pod hladinou mora pochovať Slovák 31 dierami do trupu lode!

ZADAR - Celá verejnosť sa počas leta 2025 pozerala na Jadran, kde sa vo veľkom začalo vyšetrovať záhadné zmiznutie českého podnikateľa Alexa Burkova. Ten zmizol pri plavbe na chorvátsky ostrov Molat spolu s billboardovým bossom Antonom Fischerom. Podozrivé okolnosti spustili veľký proces a hovorí sa o vražde. Pokračovalo pátranie, no telo sa doteraz nenašlo, avšak, pribudli nové dôkazy v neprospech Fischera.

O záhadnom zmiznutí podnikateľského giganta Alexa Burkova sa začalo rozprávať ešte v júni 2025. Burkov sa mal plaviť na lodi spolu s českým podnikateľom Antonom Fischerom, o ktorom sa už vo veľkom začalo rozprávať, ako o možnom Slovákovi, ktorý sa mal angažovať v slovenskom podsvetí v 90. rokoch. Pred zmenou identity mal nosiť meno Anton Cvešper.

Vražda pre získanie pozemkov?

Cvešpera a jeho novú "identitu" Fischera mali odhaliť aj pomocou zhodných záľub v oblasti mora a vodného športu. Prípadu záhadného zmiznutia Burkova sa však už chytil samotný súd v chorvátskom Zadare. Prokuratúra má za to, že Burkova mal v júni zavraždiť pri spoločnosť potápaní práve Fischer. Stať sa to malo neďaleko ostrova Molat. Zámienkou malo byť získanie cenných pozemkov v rekreačnom areáli na českých Slapoch pri Prahe. Nové informácie v prípade doniesol český portál iRozhlas.cz.

Chorváti si majú byť touto verziou už istí aj preto, že stavajú obžalobu aj na získaných dátach z odpočúvania telefónov Fischera. Tie sa im podarilo získať v spolupráci s českou políciou. Fischer mal svojich blízkych inštruovať, ako získať majetok zmiznutého Burkova alebo ako zabrániť tomu, aby polícia našla potopenú loď. Ďalšie dôkazy budia mimoriadne znepokojenie vo Fischerov neprospech.

31 dier v trupe a kolaps pod hladinu

Reč sa totiž spustila o trupe lode, ktorá mala na sebe mať až 31 dier, kvôli čomu sa potopila pod hladinu. Spolu s odpočúvaniami má ísť o najväčšie "tromfy" chorvátskej prokuratúry. Český radiožurnál tieto dokumenty, napriek ich doterajšej neverejnej verzii, získal. Očakáva sa ich použitie na hlavnom pojednávaní v Zadare.

"Úmyselne potopil loď blízko ostrovčeka Veli Otok tak, že do tohto člna vŕtačkou urobil celkom 31 otvorov, v dôsledku čoho sa loď po vniknutí vody do trupu potopila, a plastové časti lode ukryl na blízkom ostrovčeku, aby nevyplávali na hladinu a neodhalili polohu. Vírus," cituje rádiožurnál z dokumentu.

Fischera potom na základe dôkazov krátko pred Vianocami obžalovali. Fischer podľa ďalšieho znenia z dokumentov "dával prostredníctvom telefonátov inštrukcie (spolupracovníkovi) Tomášovi Plánskému, (synovi) Oliverovi Fischerovi, (sestre) Anne Harcekovej a (manželke) Márii Fischerovej, ako prevziať majetok Alexa Burkova, ako vytvoriť dojem, že sa poškodený skrýva v Čiernej Hore alebo v Gruzínsku, a ako zabrániť zaisteniu dôkazov či odhaleniu lode a podobne".

Fischer sa bránil aj tou verziou, že Burkovovi požičal 100 miliónov korún a zlato, pričom, keď chcel po ňom peniaze späť, mal sa Burkov vypariť. Túto verziu vyvrátil Burkovov brat, ktorý poprel existenciu takéhoto zlata. Z odpočúvania neskôr vyplynulo, že Fischer zmluvy o pôžičke tohto zlata sfalšoval, čo potvrdili aj grafológovia.

Billboardový magnát obvinenia odmieta. "Téza o dôvodnom podozrení, že obžalovaný Anton Fischer spáchal trestný čin vraždy Alexa Burkova s ​​priťažujúcimi okolnosťami, preto nie je ničím iným ako konštrukciou prokuratúry, ktorá nemá oporu v dôkazoch," bráni sa Fischerov právny tím a advokát Krešimir Škarica.

Viac o téme: VraždaDôkazySúd ChorvátskoAnton CvešperAlex BurkovAnton Fischer
