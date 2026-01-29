Portugalsko po údere níže Kristin vyhlásilo núdzový stav: Silný vietor zabíjal a ničil elektrické vedenia

LISABON - Najmenej päť mŕtvych si vyžiadala hlboká tlaková níž Kristin, ktorá v noci z utorka na stredu zasiahla v sprievode intenzívneho dažďa a silného vetra stredné a severné Portugalsko. Informuje o tom agentúra AFP.
Vietor dosahoval v nárazoch rýchlosť až 178 km/h. V dôsledku toho bolo vo štvrtok najmä v strednej časti krajiny takmer 450.000 odberateľov bez elektriny, uviedol prevádzkovateľ distribučnej siete REN. Najviac ich je v regióne Leiria, kde vietor strhával stožiare a vedenia vysokého napätia.
Štátna železničná spoločnosť Comboios de Portugal (CP) oznámila, že na niekoľkých tratiach vrátane trate Lisabon – Porto bola dočasne pozastavená premávka. V strednom Portugalsku zostalo zatvorených niekoľko škôl. Hasiči v regióne Leiria vo štvrtok prijali desiatky telefonátov týkajúcich sa lokálnych záplav a poškodenia striech. Portugalská vláda vyhlásila v najviac postihnutých oblastiach núdzový stav.