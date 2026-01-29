Už dlho sa o ničom nehovorilo? O tom, čo počas nakrúcania spravil Bárta, sa bude!

BRATISLAVA - Na obrazovky TV JOJ sa vo veľkom štýle vracia obľúbená súťažno-zábavná relácia Dobre vedieť a hneď prvá premiérová časť jarnej sezóny priniesla moment, o ktorom sa bude hovoriť.
Diváci sa môžu tešiť nielen na osvedčenú zostavu, ale aj na hostí, ktorí rozhodne nezostali bez povšimnutia. Kapitánmi tímov zostávajú stálice relácie Zuzka Kubovčíková Šebová a Juraj Loj, pričom moderátorskej taktovky sa opäť chopil Rasťo Sokol. A práve on si hneď v úvode posvietil na jeden z najstabilnejších párov slovenského šoubiznisu – Henrietu Mičkovicovú a Alexandra Bártu, ktorí tvoria pár takmer 20 rokov. Otázka na dlhoročný vzťah však nebola jediným momentom, ktorý vyvolal pozornosť. Alexander Bárta počas nakrúcania na okamih urobil niečo, čo neuniklo bystrým očiam prítomných. Podľa všetkého išlo o žart a nadsádzku v uvoľnenej atmosfére relácie, no aj tak to vyvolalo údiv a zdvihnuté obočia.
Jedno je isté – návrat Dobre vedieť rozhodne nie je nudný. Prvá časť jarnej sezóny ukazuje, že relácia má stále čo ponúknuť: známe tváre, iskrenie medzi hosťami aj nečakané momenty, ktoré robia šou takou zábavnou. Reláciu Dobre vedieť si pozrite na TV JOJ každý štvrtok o 20.40.