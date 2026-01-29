Obrovský politický škandál: Štátny úradník mal 12 rokov platenú dovolenku! TOTO počas nej robil

BERLÍN - Dlhoročné špeciálne voľno pre vybraných vysokých úradníkov, ktorí si popritom budovali lukratívne kariéry v súkromnom sektore, dostalo nemeckú spolkovú krajinu Porýnie-Falcko pod tlak. Prípad, ktorý odhalil kontrolný úrad, teraz preveruje aj justícia.
Výhody, na aké bežní úradníci nedosiahnu
V Porýní-Falcku sa rozbieha kauza, ktorá má potenciál prerásť do vážneho politického škandálu. Tamojšia krajinská vláda umožnila vybraným štátnym tajomníkom čerpať mimoriadne dlhé špeciálne voľno – nie na zotavenie, ale na výkon vysoko platených manažérskych funkcií v súkromných firmách. V jednom z odhalených prípadov trvala táto „pauza“ takmer dvanásť rokov.
Kým učitelia či policajti pri odchode do súkromnej sféry automaticky prichádzajú o štatút štátneho úradníka aj o budúce penzijné nároky, pre najvyšších predstaviteľov aparátu platili úplne iné pravidlá. Ich služobný pomer formálne pokračoval – aj keď v praxi pracovali mimo verejnej správy.
Do hry vstupuje prokuratúra
Na prípad už reaguje aj Staatsanwaltschaft Mainz, ktorá začala preverovať, či rozhodnutia krajinskej vlády neznamenali poškodenie verejných financií. Podľa informácií, ktoré cituje Focus, ide o predbežné posudzovanie možného trestného činu sprenevery.
Prokuratúra skúma nové právne stanovisko a posudzuje, či existuje dostatočný dôvod na začatie riadneho trestného konania. Výsledok zatiaľ nie je známy.
Právny súboj expertov
Kľúčovým momentom celej aféry je spor dvoch právnych analýz. Prvú si objednala strana Freie Wähler. Jej autorom je trestný právnik Till Zimmermann, ktorý v praxi dlhodobých dovoleniek vidí znaky sprenevery v obzvlášť závažnej forme. Podľa jeho záverov vznikla krajine škoda tým, že započítavala do dôchodkového systému obdobia, počas ktorých dotknutí úradníci fakticky neslúžili štátu.
Proti tomu stojí stanovisko bývalého ústavného sudcu Uda Di Fabia. Ten vo svojej expertíze tvrdí, že postup vlády bol v súlade s právnymi normami upravujúcimi štátnu službu.
„Dva svety, jeden víťaz“
Na nezrovnalosti upozornil už v roku 2022 kontrolný orgán. Jeho šéf Jörg Berres vtedy upozornil, že vytvorený systém pôsobí mimoriadne problematicky. Podľa neho vzniká dojem, že vybraní jednotlivci mohli súčasne čerpať výhody manažérskeho platu aj štátnej penzie – čo je kombinácia, na ktorú bežní úradníci nemajú nárok.
Politický tlak rastie
Prípad sa dotýka koaličnej vlády sociálnych demokratov, Zelených a liberálov a už teraz vyvoláva silné reakcie opozície. Kritici hovoria o plytvaní peniazmi daňovníkov a žiadajú jasnú politickú zodpovednosť. Konečné slovo však bude mať justícia, ktorá rozhodne, či sa kontroverzné benefity pre elitu skončia aj pred súdom.