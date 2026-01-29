Nemecká armáda je v pozore: Pripravuje sa na ruský útok na NATO! Hovorí sa o tisícoch zranených denne

BERLÍN - Nemecko berie možnosť priamej konfrontácie s Ruskom čoraz vážnejšie. Podľa vysokopostaveného generála Bundeswehr cvičí scenáre, v ktorých by k útoku na NATO mohlo dôjsť v horizonte dvoch až troch rokov. Počíta sa so stovkami až tisíckami zranených denne.
Príprava na plnohodnotnú vojnu
Nemecké ozbrojené sily sa podľa generála Geralda Funkeho pripravujú na možnosť plnohodnotného útoku Ruska na NATO. V rozhovore pre britský denník The Times uviedol, že armáda trénuje varianty, v ktorých by ku konfrontácii mohlo dôjsť najneskôr do troch rokov, pričom niektoré odhady hovoria o ešte kratšom časovom rámci – už o dva roky.
„Musím plánovať situáciu, v ktorej by sme mali až tisíc zranených denne. Čím detailnejšie sa na to pozerám, tým je to zložitejšie a ťažšie predstaviteľné,“ povedal Funke.
Najväčšie riziko dnes nie sú tanky
Hoci sa v scenároch počíta aj s použitím rakiet dlhého doletu, generál upozorňuje, že aktuálne predstavujú najväčšiu hrozbu hybridné operácie.
Ide najmä o sabotáže, kybernetické útoky, cielené zásahy a aktiváciu „spiacej“ siete. Podľa Funkeho ide o menej viditeľnú, no mimoriadne nebezpečnú formu nátlaku, ktorú nemožno podceňovať.
„Nemôžem vylúčiť ani použitie rakiet dlhého doletu, ale hybridná hrozba je v tejto chvíli extrémne vysoká,“ uviedol.
Úder by mohol prísť cez Pobaltie
Takzvaný „najhorší možný scenár“, ktorý Bundeswehr nacvičuje, predpokladá, že Rusko by najskôr zaútočilo na Litvu. Práve tam má pôsobiť nemecká mechanizovaná brigáda s približne 4 800 vojakmi, ktorej úlohou by bolo udržať pozície do príchodu posíl.
Nasledovať by mal presun 15-tisíc príslušníkov síl rýchlej reakcie, pričom v ďalších týždňoch by do Európy prúdili desaťtisíce aliančných vojakov.
Nemecko ako logistické srdce NATO
Podľa plánov by sa Nemecko stalo hlavným logistickým uzlom NATO. Vojaci a technika by prichádzali do prístavov pri Severnom mori a odtiaľ by boli presúvaní na východ.
Tieto presuny by však prebiehali v prostredí neustáleho tlaku – sabotovaných železníc, kybernetických útokov a možných raketových zásahov.
„Ak jedna trasa zlyhá, musíme mať okamžite k dispozícii inú. Udržať plynulosť dodávok je absolútne kľúčové,“ zdôraznil Funke.
Nemocnice pod tlakom ako počas pandémie
Cvičený scenár ráta aj s tým, že stovky zranených denne by boli prevážané späť do Nemecka na liečenie. Zdravotnícky systém by sa tak dostal pod tlak porovnateľný s najhoršími obdobiami pandémie covidu.
Podľa Funkeho by išlo o výzvy, akým nemecká armáda nečelila ani počas misie v Afganistane.
„Aj tam sme mali veľa ranených, ale situácia bola zvládnuteľná. Tu hovoríme o úplne iných číslach,“ vysvetlil.
Bez civilistov by obrana nefungovala
Generál zároveň otvorene priznáva, že bez zapojenia civilnej spoločnosti by obrana nebola možná. Kľúčovú úlohu by zohrala civilná obrana, doprava, zdravotníctvo aj logistické firmy.
„Treba to povedať jasne – bez podpory civilného sektora v rámci konceptu totálnej obrany by sme sa nevedeli brániť,“ uzavrel Funke.