Vodič v Cinobani nezvládol zákrutu a zničil elektrický stĺp! Orientačný test na drogy mal pozitívny

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
BANSKÁ BYSTRICA - Pri štvrtkovej dopravnej nehode v Cinobani v Poltárskom okrese zdemoloval 38-ročný vodič elektrický stĺp, jeho orientačný test na drogy bol pozitívny. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Dodala, že udalosť sa stala ráno v časti Maša. „Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy podmienkam, nezvládol prejazd zákrutou a následne narazil do dreveného stĺpa pred rodinným domom,“ objasnili policajti. Poznamenali, že všetky okolnosti vzniku nehody, ako aj jej presná príčina sú predmetom jej ďalšieho objasňovania.
