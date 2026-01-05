Po covide je tu SUPERCHRÍPKA: Desivé príznaky, vystrašení ľudia a obava zo SMRTI, táto skupina je v ohrození!

BRATISLAVA - Ľudstvo má už niekoľko desaťročí skúseností s respiračnými ochoreniami, ktoré v niektorých prípadoch naháňajú strach. Posledným z nich bol koronavírus v rámci ochorenia covid-19 z roku 2020 a jeho neskoršie varianty. Je tu však nový strašiak a s príchodom roka 2026 naberá na sile. Superchrípka má oveľa silnejšie príznaky, ako tá bežná. Jedna skupina ľudí je mimoriadne ohrozená.
Príznaky superchrípky pri viacerých rozhovoroch zisťovala televízia Markíza.
Sezóna chrípok v roku 2026 priniesla na Slovensko niečo, čo mnohí domáci označujú za superchrípku. Táto vlna ochorení má podľa odborníkov oveľa ťažší priebeh než doterajšie roky a prináša so sebou dramatické príznaky, telefonáty na tiesňovú linku a skutočný strach o život.
Ani očkovaní nemusia byť v bezpečí, niektorí hovoria o horšom stave ako pri covide
Lekári aj hygienici potvrdzujú, že ide o klasickú chrípku, no vírus, ktorý ju spôsobuje, je podľa najnovších informácií zmutovaný. To znamená, že jeho priebeh je intenzívnejší a môže obchádzať imunitnú ochranu, ktorú si ľudia vybudovali buď prekonaním predchádzajúcich ochorení alebo očkovaním.
Príznaky sa u pacientov objavujú náhle a veľmi výrazne. Viacerí Slováci opisujú vysoké horúčky až okolo 39–40 stupňov Celzia, silný dráždivý kašeľ, celkovú slabosť a vyčerpanosť, ktorá ich vyradila z bežného života na viac ako týždeň. "Toto je horšie ako covid-19. Stále mám silný kašeľ, som slabá, malátna. Šesť dní som mala horúčky 38 až takmer 39,5 stupňa. Už je to 11 dní a zlepšenie je len minimálne," povedala televízii pacientka Iveta. Podobné skúsenosti majú aj rodičia, ktorí čakali doma s deťmi trpiacimi horúčkami a bolestiami celého tela.
Znepokojená bola aj pacientka Helena. "Chrípku som nemala päť-šesť rokov, covid-19 sa mi tiež vyhýbal. Najskôr bolelo hrdlo, potom prišla horúčka 38,8, zimnica, slabosť a bolesť hlavy. Mama na tom bola ešte horšie, doma odpadla a musela k nej prísť pohotovosť. (..) Doteraz mám bolesť na hrudníku. Takúto pliagu som ešte nemala," posťažovala sa Helena.
Alexandra skončila na urgente, má totiž aj astmu!
Najdesivejšie to však mala pacientka Alexandra, ktorej život okrem iného komplikuje aj prítomná astma. Práve u týchto pacientov, zdá sa, superchrípka spôsobuje neskutočne muky. "Na Štedrý deň som skončila na urgente a päť dní som bola na kyslíku. Saturácia, röntgen aj krv boli čisté, ale ja som mala pocit, že zomieram. Mali sme to doma všetci, rovnaké príznaky. Bez astmy by som to možno zvládla, ale toto bol naozaj prúser," hovorí Alexandra.
Mutácia v priamom prenose, vysvetľuje odborník ťažké stavy
Virológ Boris Klempa má na tieto stavy vysvetlenie. Televízii povedal, že ide o vírus chrípky. "Je to evolúcia vírusu v priamom prenose. Dokáže prekonávať imunitnú ochranu, ktorú sme si vytvorili prekonaním choroby alebo očkovaním," vysvetlil Klempa.
Najviac ohrození sú vraj seniori a chronicky chorí, u ktorých môže tento stav prerásť až do zápalu pľúc. Podľa odborníkov sa bude dať pozorovať ešte nárast chorobnosti po tom, ako sa ľudia postupne budú vracať do práce po novom roku.