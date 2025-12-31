V TOMTO regióne pribudlo ďalších šesť ochorení na vírusovú hepatitídu A

LEVICE - Šesť ochorení na vírusovú hepatitídu typu A aktuálne evidujú hygienici z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Levice. Jedno sporadické ochorenie zaznamenali v 52. kalendárnom týždni v obci Mýtne Ludany časť Dobogov, ďalších päť ochorení v epidémii zaznamenali v Leviciach.
Aktívnym vyhľadávaním v ohnisku nákazy zistili tri ochorenia na Koháryho ulici v Leviciach a dva prípady zaznamenali v azylovom dome - nocľahárni, potvrdil RÚVZ Levice. V okrese Levice v súčasnosti RÚVZ eviduje epidemický výskyt ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A v Leviciach v lokalite Ladislavov Dvor, na Koháryho ulici a v azylovom dome - nocľahárni a v obci Tekovské Lužany.
V lokalite Ladislavov Dvor bolo od prvého zaznamenaného ochorenia začiatkom septembra kumulatívne hlásených 72 ochorení. Prvé ochorenie z lokality Koháryho ulica bolo hlásené 25. novembra, išlo o prípady v epidemiologickej súvislosti s epidemickým výskytom v obci Tekovské Lužany, kde bolo prvé ochorenie zaznamenané 20. novembra. V Tekovských Lužanoch bolo kumulatívne zaznamenaných 10 prípadov ochorenia, z lokality Koháryho ulica 19 prípadov. „Prípady evidujeme ako jednu epidémiu, ktorá má dve ohniská, pretože prípady sú v epidemiologickej súvislosti,“ skonštatovali hygienici. V nocľahárni azylového domu v Leviciach bolo prvé ochorenie hlásené 8. decembra. V 52. kalendárnom týždni pribudli dva prípady ochorenia. Kumulatívne bolo z azylového domu hlásených päť ochorení.