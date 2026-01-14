Streda14. január 2026, meniny má Radovan, Radovana, zajtra Dobroslav, Dobroslava

Vedci simulovali novú pandémiu: Vtáčia chrípka by sa medzi ľuďmi šírila RÝCHLEJŠIE než COVID! Hrozí globálna katastrofa?

USA - Nová štúdia simuluje, čo by sa stalo, keby sa vysoko patogénna vtáčia chrípka (H5N1) preniesla na ľudí. Výsledky ukazujú, že v prípade prenosu z človeka na človeka by sa nákaza mohla šíriť rýchlejšie, než by sme si mysleli – a včasné opatrenia sú kľúčové.

Ako sme sa naučili počas pandémie COVID-19, na šírenie choroby po celom svete stačia len týždne. Zoonotické ochorenia, teda tie, ktoré sa prenášajú zo zvierat na ľudí, ako COVID-19 alebo vtáčia chrípka, sú považované za hlavného kandidáta na ďalšiu „chorobu X“, ktorá by mohla spustiť globálnu epidémiu.

Nová štúdia publikovaná v Springer Nature sa zamerala na vysoko patogénny vírus vtáčej chrípky H5N1. Vedci simulovali scenár, v ktorom vírus prechádza najprv z vtáka na človeka a následne sa šíri medzi ľuďmi. Model bol založený na fiktívnej indickej dedine Namakkal v štáte Tamil Nadu, ktorá má 9 667 obyvateľov a vyše 1 600 hydinárskych fariem.

V simulácii sa vírus začal šíriť na dvoch miestach – hydinárskej farme a mokrom trhu – kde prvotní kontaktovaní ľudia prišli do styku s infikovanými vtákmi. Títo „syntetickí agenti“ potom pokračovali v každodenných aktivitách a stretávali sa s ďalšími ľuďmi – členmi domácností, priateľmi, kolegami a ďalšími kontaktnými sieťami. Ako píše portál IFL Science, štúdia testovala aj možné zásahy: usmrcovanie vtákov, vakcináciu alebo karantény, aby sa určil ich vplyv na šírenie choroby.

Infekcie je možné rýchlo zastaviť

Pandémia by sa mohla rozvinúť až po prekonaní dvoch „úzkych miest“ – schopnosti infikovať ľudí a následného prenosu z človeka na človeka. Vedci zistili, že infekcie je možné rýchlo zastaviť, ak by boli prípady izolované a domácnosti v karanténe. Akonáhle však vírus prenikne na terciárne kontakty, situácia sa môže vymknúť spod kontroly.

Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

„V počiatočných štádiách prepuknutia ochorenia majú opatrenia najväčší účinok,“ zdôrazňujú autori. „Keď sa začne komunitný prenos, zostávajú už len drsnejšie verejnozdravotné opatrenia – lockdowny, povinné nosenie rúšok a masívna vakcinácia.“

Stačí jedna mutácia

Doteraz sa vtáčia chrípka objavila u rôznych zvierat, vrátane oviec, kráv, mačiek a dokonca aj u tuleníc a ľudí. Podľa CDC bolo v USA od roku 2024 hlásených 71 prípadov a dve úmrtia. Aj keď zatiaľ neexistuje dôkaz, že by vírus prenikal z človeka na človeka, vedci upozorňujú, že stačia len jedna-dve mutácie na vznik takejto situácie. Vedci tiež dodávajú, že simulácie môžu byť spustené v reálnom čase a prispôsobené podľa aktuálnych správ o nových prípadoch, čím by bolo možné včas reagovať a minimalizovať šírenie.

