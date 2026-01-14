Vedci simulovali novú pandémiu: Vtáčia chrípka by sa medzi ľuďmi šírila RÝCHLEJŠIE než COVID! Hrozí globálna katastrofa?

USA - Nová štúdia simuluje, čo by sa stalo, keby sa vysoko patogénna vtáčia chrípka (H5N1) preniesla na ľudí. Výsledky ukazujú, že v prípade prenosu z človeka na človeka by sa nákaza mohla šíriť rýchlejšie, než by sme si mysleli – a včasné opatrenia sú kľúčové.
Ako sme sa naučili počas pandémie COVID-19, na šírenie choroby po celom svete stačia len týždne. Zoonotické ochorenia, teda tie, ktoré sa prenášajú zo zvierat na ľudí, ako COVID-19 alebo vtáčia chrípka, sú považované za hlavného kandidáta na ďalšiu „chorobu X“, ktorá by mohla spustiť globálnu epidémiu.
Nová štúdia publikovaná v Springer Nature sa zamerala na vysoko patogénny vírus vtáčej chrípky H5N1. Vedci simulovali scenár, v ktorom vírus prechádza najprv z vtáka na človeka a následne sa šíri medzi ľuďmi. Model bol založený na fiktívnej indickej dedine Namakkal v štáte Tamil Nadu, ktorá má 9 667 obyvateľov a vyše 1 600 hydinárskych fariem.
V simulácii sa vírus začal šíriť na dvoch miestach – hydinárskej farme a mokrom trhu – kde prvotní kontaktovaní ľudia prišli do styku s infikovanými vtákmi. Títo „syntetickí agenti“ potom pokračovali v každodenných aktivitách a stretávali sa s ďalšími ľuďmi – členmi domácností, priateľmi, kolegami a ďalšími kontaktnými sieťami. Ako píše portál IFL Science, štúdia testovala aj možné zásahy: usmrcovanie vtákov, vakcináciu alebo karantény, aby sa určil ich vplyv na šírenie choroby.
Infekcie je možné rýchlo zastaviť
Pandémia by sa mohla rozvinúť až po prekonaní dvoch „úzkych miest“ – schopnosti infikovať ľudí a následného prenosu z človeka na človeka. Vedci zistili, že infekcie je možné rýchlo zastaviť, ak by boli prípady izolované a domácnosti v karanténe. Akonáhle však vírus prenikne na terciárne kontakty, situácia sa môže vymknúť spod kontroly.
„V počiatočných štádiách prepuknutia ochorenia majú opatrenia najväčší účinok,“ zdôrazňujú autori. „Keď sa začne komunitný prenos, zostávajú už len drsnejšie verejnozdravotné opatrenia – lockdowny, povinné nosenie rúšok a masívna vakcinácia.“
Stačí jedna mutácia
Doteraz sa vtáčia chrípka objavila u rôznych zvierat, vrátane oviec, kráv, mačiek a dokonca aj u tuleníc a ľudí. Podľa CDC bolo v USA od roku 2024 hlásených 71 prípadov a dve úmrtia. Aj keď zatiaľ neexistuje dôkaz, že by vírus prenikal z človeka na človeka, vedci upozorňujú, že stačia len jedna-dve mutácie na vznik takejto situácie. Vedci tiež dodávajú, že simulácie môžu byť spustené v reálnom čase a prispôsobené podľa aktuálnych správ o nových prípadoch, čím by bolo možné včas reagovať a minimalizovať šírenie.