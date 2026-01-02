Mali šťastie! Zemetrasenie s magnitúdou 6,5 v Mexiku nespôsobilo vážnejšie škody

MEXIKO - Zemetrasenie s magnitúdou 6,5 zasiahlo v piatok metropolu Mexiko a ďalšie oblasti na juhozápade štátu Guerrero, oznámil mexický seizmologický úrad. Podľa predbežných informácií neboli hlásené žiadne vážnejšie škody. Informuje správa agentúry AFP.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová musela pre otrasy opustiť prezidentský palác počas rannej tlačovej konferencie spolu s prítomnými novinármi. O niekoľko minút sa vrátili do budovy. Líderka krajiny uviedla, že epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo približne 14 kilometrov od obce San Marcos v štáte Guerrero na juhu Mexika, asi 400 kilometrov od hlavného mesta. Prezidentka ozrejmila, že podľa predbežných správ nedošlo k žiadnym vážnym škodám.
Mexiko sa nachádza na rozhraní piatich tektonických dosiek
Mexiko sa nachádza na rozhraní piatich tektonických dosiek a patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta. Zemetrasenie zo septembra 1985 s magnitúdou 8,1 zdevastovalo veľkú časť hlavného mesta a na základe oficiálnych údajov si vyžiadalo takmer 13.000 obetí, pripomína AFP.