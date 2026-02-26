Štvrtok26. február 2026, meniny má Viktor, zajtra Alexander

V bratislavskom Novom Meste vypukol požiar v opustenej budove

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Bratislavskí hasiči zasahovali v stredu (25. 2.) večer na Mikovíniho ulici v mestskej časti Nové Mesto. „Približne o 23.00 h odtiaľ ohlásili požiar v opustenej budove,“ informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.

Požiar zasiahol vnútorné priestory a strechu budovy. V objekte sa nenachádzali žiadne osoby. „Po lokalizácii požiaru hasiči pokračovali v rozoberaní konštrukcie strechy a vo vyhľadávaní a hasení skrytých ohnísk,“ uviedol HaZZ.

Zisťovateľ príčin vzniku požiarov určil ako predbežnú príčinu manipuláciu s otvoreným ohňom.

Viac o téme: PožiarHazzNové MestoBratislava
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Ministerstvo vnútra pripravuje nové obstarávanie na čiapky a klobúčiky pre policajtov a hasičov
Domáce
FOTO Výbuch v Žiline: Traja
Výbuch v Žiline: Traja zranení po explózii rodinného domu!
Domáce
Ekologická HROZBA na východe!
Ekologická HROZBA na východe! Z odkaliska Bukózy uniká nebezpečný čierny lúh: Hasiči spevňujú hrádze
Domáce
AKTUÁLNE Poplach v Košiciach:
AKTUÁLNE Poplach v Košiciach: Nahlásili nebezpečnú látku! Na miesto dorazil aj pyrotechnik
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Martin Mňahončák sa počas nakrúcania šou Na správnej ceste podelil o úsmevnú historku.
Martin Mňahončák sa počas nakrúcania šou Na správnej ceste podelil o úsmevnú historku.
Prominenti
NDS vyhlási nový tender na zhotoviteľa úseku D1 Turany - Hubová
NDS vyhlási nový tender na zhotoviteľa úseku D1 Turany - Hubová
Správy
Sobotné zemetrasenie s epicentrom pri Šamoríne seizmológov neprekvapilo
Sobotné zemetrasenie s epicentrom pri Šamoríne seizmológov neprekvapilo
Správy

Domáce správy

Letela ako na diaľnici:
Letela ako na diaľnici: Vodička v obci prekročila limit o desiatky kilometrov
Domáce
Lúpež v Podbrezovej má
Lúpež v Podbrezovej má dohru: Podozrivé osoby sú už v cele
Domáce
Autentické ZÁBERY zrážky: Električka
Autentické ZÁBERY zrážky: Električka v Ružinove zrámovala auto, vodička zrejme zabudla na spätné zrkadlo!
Domáce
Rozsiahly požiar v Bratislave: Hasiči zasahovali v opustenej budove
Rozsiahly požiar v Bratislave: Hasiči zasahovali v opustenej budove
Bratislava

Zahraničné

Jedna z Rusiek Mila
Šokujúca spoveď Billa Gatesa po uniknutých fotkách z Epsteinových spisov: Manželku podvádzal s mladými Ruskami
Zahraničné
Dánska premiérka Mette Frederiksenová.
Parlamentné voľby v Dánsku: Premiérka Frederiksenová potvrdila dátum!
Zahraničné
Börge Brende
Börge Brende končí vo funkcii prezident Svetového ekonomického fóra: Dôvodom sú väzby na Epsteina
Zahraničné
Viktor Orbán
Maďarsko chce, aby EÚ vyslala k ropovodu na Ukrajine misiu aj za účasti Slovenska
Zahraničné

Prominenti

FOTO Mary Bartaloš insta
Bartalos ukázala troch synov: Aha, akí fešáci z nich vyrástli! Takto vyzerá jej pretekársky gang
Domáci prominenti
FOTO Matej Sajfa Cifra
Sajfa o MANŽELSTVE medzi Bratislavou a Bruselom: Žena si buduje kariéru a on? To by nezvládol každý chlap
Domáci prominenti
Silikóny budú lietať: Známe
Silikóny budú lietať: Známe krásky sa POBIJÚ, mali spolu problém a... Tak toto je úplný BIZÁR!
Domáci prominenti
Loni Willison a Jeremy
Z bývalej modelky (42) je BEZDOMOVKYŇA: Z roka na rok vyzerá HORŠIE... Pomoc odmieta!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Svetový unikát v Chorvátsku:
Svetový unikát v Chorvátsku: Rímsky cisár si postavil palác, ľudia v ňom žijú dodnes
dromedar.sk
Stačí jeden BLESKOVÝ pohyb:
Stačí jeden BLESKOVÝ pohyb: Väčšina ľudí si šnúrky viaže NEEFEKTÍVNE! Skúste TENTO trik a ušetríte čas aj nervy
Zaujímavosti
Zabudnite na DRAHÉ doplnky:
Zabudnite na DRAHÉ doplnky: Vedci zistili, že TENTO obyčajný nápoj po cvičení zachraňuje seniorom kosti!
Zaujímavosti
Satelity NASA prenikli pod
Satelity NASA prenikli pod zemský povrch: Našli stratený raj z Biblie? TOTO sú rieky, ktoré obtekali Rajskú záhradu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Ďalšej skupine penzistov sa zvýšia dôchodky: Vyššie sumy dostanú už čoskoro!
Ďalšej skupine penzistov sa zvýšia dôchodky: Vyššie sumy dostanú už čoskoro!
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási "totálny reštart" a návrat k spaľovákom!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Daňové priznanie sa blíži: Kto ho musí podať a čo robiť ak nestíhate?
Daňové priznanie sa blíži: Kto ho musí podať a čo robiť ak nestíhate?

Šport

Východniarsky návod pre ostatných: Košice sú víťazi už teraz, Nitra naskočila do play-off vlaku
Východniarsky návod pre ostatných: Košice sú víťazi už teraz, Nitra naskočila do play-off vlaku
Tipsport liga
Zbytočný humbug okolo ničoho: Országh reaguje na umelo vytvorenú kauzu ohľadom Dvorského
Zbytočný humbug okolo ničoho: Országh reaguje na umelo vytvorenú kauzu ohľadom Dvorského
Hokej na ZOH 2026
CR7 rozširuje svoje impérium: Ronaldo kúpil podiel v známom španielskom klube
CR7 rozširuje svoje impérium: Ronaldo kúpil podiel v známom španielskom klube
Španielsko
Katastrofálna forma Astonu Martin poslednou kvapkou? Blížiaca sa sezóna môže byť Alonsovou poslednou
Katastrofálna forma Astonu Martin poslednou kvapkou? Blížiaca sa sezóna môže byť Alonsovou poslednou
Formula 1

Auto-moto

Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
Klasické testy
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Hľadám prácu
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Networking
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Rady, tipy a triky
Tajná zbraň úspešných: Využite AI na zrýchlenie kariérneho rastu a predbehnite konkurenciu
Tajná zbraň úspešných: Využite AI na zrýchlenie kariérneho rastu a predbehnite konkurenciu
Kariérny rast

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Ako ohriať pečené mäso? 4 overené postupy, aby vám nevyschlo
Ako ohriať pečené mäso? 4 overené postupy, aby vám nevyschlo
Rady a tipy
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Výber receptov

Technológie

Populárna spravodajská aplikácia pre iPhone dostala drobné vylepšenie, ktoré zásadne zlepšuje zážitok z používania
Populárna spravodajská aplikácia pre iPhone dostala drobné vylepšenie, ktoré zásadne zlepšuje zážitok z používania
Aplikácie a hry
Galaxy S26 Ultra má ďalšiu brutálnu AI funkciu, akú si v telefóne ešte nevidel. Pri natáčaní ním môžeš krútiť, no video zostane dokonale vyrovnané
Galaxy S26 Ultra má ďalšiu brutálnu AI funkciu, akú si v telefóne ešte nevidel. Pri natáčaní ním môžeš krútiť, no video zostane dokonale vyrovnané
Samsung
Dve nebezpečné aplikácie z Google Play mohli sprístupniť osobné údaje používateľov Androidu vrátane fotografií
Dve nebezpečné aplikácie z Google Play mohli sprístupniť osobné údaje používateľov Androidu vrátane fotografií
Android
Trump varuje: Irán vyvíja rakety, ktoré môžu zasiahnuť Európu aj USA
Trump varuje: Irán vyvíja rakety, ktoré môžu zasiahnuť Európu aj USA
Výzbroj a zbrane

Bývanie

7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?

Pre kutilov

Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Záhrada
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Údržba a opravy
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čaká nás jeden z najrušnejších mesiacov roka: Je čas zabudnúť na minulosť a pripraviť sa na zlom
Partnerské vzťahy
Čaká nás jeden z najrušnejších mesiacov roka: Je čas zabudnúť na minulosť a pripraviť sa na zlom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Autentické ZÁBERY zrážky: Električka
Domáce
Autentické ZÁBERY zrážky: Električka v Ružinove zrámovala auto, vodička zrejme zabudla na spätné zrkadlo!
ŠKANDÁL v Národnom športovom
Domáce
ŠKANDÁL v Národnom športovom centre? Rodinné prepojenia a pol milióna eur... Marketingová firma ZMIZLA!
Igor Rattaj porovnal prístup
Domáce
Rattaj nahral VIDEO z Rumunska: Prečo sa TOTO tu dá a na Slovensku nie? Iniciuje PETÍCIU na podporu zonácie
Jedna z Rusiek Mila
Zahraničné
Šokujúca spoveď Billa Gatesa po uniknutých fotkách z Epsteinových spisov: Manželku podvádzal s mladými Ruskami

Ďalšie zo Zoznamu