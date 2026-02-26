Lietadlo zo sporného nákupu pre LPS podľa Mikulca doteraz nelieta

BRATISLAVA - Hnutie Slovensko opäť upozornilo na podozrivý nákup luxusného lietadla na kalibráciu letiskových systémov za 13,5 milióna eur pre štátny podnik Letové prevádzkové služby (LPS) v pôsobnosti Ministerstva dopravy (MD) SR. Ako vo štvrtok informoval poslanec Národnej rady SR za uvedené hnutie a exminister vnútra Roman Mikulec, lietadlo dodnes nelieta. „A teraz sa dozvedáme, že LPS si idú zapožičať za 215.000 eur motor do starého 40-ročného lietadla L-410 Turbolet. To je to lietadlo, ktoré vraj bolo treba urgentne nahradiť,“ upozornil.
Podľa Mikulca vzniká otázka, prečo štát kupoval nové lietadlo, keď staré je možné sfunkčniť za zlomok ceny. Podotkol, že ak štát potreboval zabezpečiť kalibráciu, mohol si lietadlo prenajať. „Za 13 miliónov, ktoré vyhodili do vzduchu, mohli mať prenajatých niekoľko takýchto lietadiel,“ uviedol exminister vnútra.
Mikulec označil za problematické aj ďalšie zákazky LPS vrátane rekonštrukcie veže na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, kde podľa jeho slov získala zákazku na inžiniering a stavebný dozor firma, ktorá sa venuje predaju kolobežiek. „Firma, ktorá predáva kolobežky, ide zabezpečovať stavebný dozor? Je toto normálne?“ spýtal sa poslanec. Podľa neho ide o obraz vlády, ktorá od občanov žiada šetrenie, no sama plytvá verejnými prostriedkami. „Vy šetrite, konsolidujte, buďte ticho - a oni vyhadzujú státisíce eur daňových poplatníkov von oknom,“ dodal.
Ďalší poslanec Hnutia Slovensko Gábor Grendel uviedol, že vláda míňa peniaze daňových poplatníkov na „svoje slayády“. Zdôraznil, že zatiaľ čo ministri realizujú drahé projekty, občania prišli o viaceré benefity. „Ľuďom znížili daňové bonusy na dieťa, zrušili rodičovský dôchodok, siahli im na všetko, čo mali garantované. Ľudia majú šetriť a ministri si robia slayády,“ uzavrel Grendel.