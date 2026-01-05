Americký kontinent nepatrí veľmoci: Mexická prezidentka kritizuje Trumpovu dominanciu

MEXIKO - Krajiny na americkom kontinente nepatria žiadnej veľmoci, vyhlásila v pondelok mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová po tom, čo jej americký náprotivok Donald Trump po vojenskom zásahu proti venezuelskému lídrovi Nicolásovi Madurovi hovoril o „dominancii“ Washingtonu na západnej hemisfére. Informuje o tom agentúra AFP.
Trump o Monroeovej doktríne
Trump označil víkendovú vojenskú operáciu USA vo Venezuele za aktualizáciu Monroeovej doktríny. Ide o koncepciu, ktorú v roku 1823 formuloval piaty americký prezident James Monroe. Európske mocnosti podľa tejto doktríny nemajú právo zasahovať do záležitostí nezávislých štátov na území amerického kontinentu a Spojené štáty americké budú ich prípadné vojenské akcie na území svetadielu považovať za „ohrozenie svojho mieru a bezpečnosti“ a „manifestáciu nepriateľského postoja voči USA“.
„Monroeova doktrína je veľká vec, ale my sme ju výrazne, naozaj výrazne, presiahli. Teraz ju nazývajú Donroeov dokument,“ povedal Trump na tlačovej konferencii. „Americká dominancia na západnej pologuli už nikdy nebude spochybnená,“ dodal Trump.
Sheinbaumová kritizuje USA
Sheinbaumová sa v pondelok proti týmto výrokom ostro ohradila. „Amerika nepatrí žiadnej doktríne ani žiadnej veľmoci. Americký svetadiel patrí národom každej krajiny, ktoré ho tvoria,“ vyhlásila mexická líderka.
Americké ozbrojené sily v sobotu skoro ráno zaútočili na venezuelské hlavné mesto Caracas, zajali Madura a jeho manželku a odviezli ich do New Yorku, kde budú súdení za obchodovanie s drogami. Trump odvtedy pohrozil aj iným ľavicovým vládam v regióne, vrátane Kuby, Kolumbie a Mexika. Posledne menovanú krajinu konkrétne varoval, aby urobila viac pre boj proti obchodovaniu s drogami.