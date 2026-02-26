Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3

KYSUKCÉ NOVÉ MESTO - Poklepaním základného kameňa sa vo štvrtok symbolicky začala výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3 na Kysuciach. Úsek medzi Kysuckým Novým Mestom a Oščadnicou meria necelých desať kilometrov a dokončený by mal byť v priebehu roka 2029. Zmluvná cena diela mierne presahuje 261 miliónov eur.
„Teším sa, že sa nám v krátkom čase po podpise zmlúv o dielo darí aj odovzdávať staveniská. Po celej ceste sem vidieť, že prípravné práce prebiehajú v plnom prúde, robia sa výruby a prekládky inžinierskych sietí,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Vo verejnom obstarávaní na výstavbu diaľničného úseku D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica predložila najvýhodnejšiu ponuku stavebná spoločnosť Skanska SK. Dielo sa zaviazala postaviť za 261.319.652,39 eura bez dane z pridanej hodnoty. O zákazku súperilo päť záujemcov, víťazná ponuka je o približne 46 miliónov eur nižšia, ako bola predpokladaná hodnota zákazky.
Ako priblížil generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček, úsek má viac ako 9,6 kilometra. „Nachádza sa na ňom 22 mostov a spolu 220 stavebných objektov. Trinásť mostných objektov je priamo na trase a päť mostov máme na preložkách ciest, ktoré musia ustúpiť diaľnici a následne budú postavené,“ poznamenal Macháček. Za najväčšiu komplikáciu pri výstavbe diaľnice na Kysuciach považuje šéf diaľničiarov extrémne hustú premávku. „Sme v blízkosti toku rieky Kysuca, jednak sme v blízkosti veľmi frekventovanej cesty prvej triedy, takže to budú najväčšie úskalia, ktoré budú musieť zhotovitelia zvládnuť,“ dodal Macháček.
Úsek Kysucké Nové Mesto - Oščadnica je jedným z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3, zvyšnými sú úseky Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil a Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. Po dokončení jednotlivých úsekov sa diaľničná sieť na Kysuciach rozšíri o 26 kilometrov. Dokončenie D3 je financované z 85 percent z eurofondov a zvyšok zo štátneho rozpočtu. Celková hodnota troch kontraktov mierne presahuje 890 miliónov eur.