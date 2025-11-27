Štefan Harabin mieri pred súd! Ide o kauzu schvaľovania ruskej agresie

BRATISLAVA - Bývalý predseda Najvyššieho súdu (NS) SR a exminister spravodlivosti Štefan Harabin sa má v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine postaviť pred odvolací súd 13. januára 2026. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejneného na webe NS SR.
Obžaloba bola podaná pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia a prečin schvaľovania trestného činu. Špecializovaný trestný súd v Pezinku koncom mája Štefana Harabin spod obžaloby oslobodil. Stíhaný skutok nebol podľa sudcu trestným činom. Prokurátor vtedy avizoval podanie odvolania.
Podal obžalobu v júni 2023
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu v júni 2023. Skutok sa týka vyjadrenia Štefana Harabina krátko po začiatku ruskej agresie na Ukrajine. Štefan Harabin podľa obžaloby na sociálnej sieti napísal, že by urobil to isté čo ruský prezident Vladimir Putin, pričom hovoril o pacifikácii nacistov. Obžalovaný trval od začiatku súdneho procesu na svojej nevine.