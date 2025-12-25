Štvrtok25. december 2025, dnes je 1. sviatok vianočný,

Útok na Štedrý večer: Výbuch v mešite na severe Nigérie, zahynulo najmenej päť ľudí

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Joshua Olatunji)
TASR

LAGOS - Najmenej päť ľudí zahynulo a ďalších 35 utrpelo zranenia pri výbuchu bomby, ku ktorému došlo v stredu večer v mešite v meste Maiduguri na severovýchode Nigérie. Podľa predbežných zistení mohlo ísť o samovražedný útok, informovala agentúra AP s odvolaním sa na políciu.

Hovorca polície štátu Borno Nahum Daso spresnil, že na mieste činu sa našli fragmenty, ktoré pravdepodobne pochádzajú z odevu podobného veste atentátnika. Verziu o samovražednom atentáte podporujú aj svedecké výpovede. Polícia pokračuje v prehľadávaní okolia miesta výbuchu v snahe odhaliť prípadné ďalšie výbušné zariadenia.

Útok na Štedrý večer je ďalším zo série násilných incidentov v nestabilnom regióne na severe Nigérie, kde štát dlhodobo bojuje s viacerými ozbrojenými skupinami vrátane islamistického hnutia Boko Haram a jeho odštiepeneckej frakcie Islamský štát v Západnej Afrike (ISWAP). Podľa OSN si konflikt od roku 2009 vyžiadal tisíce obetí na životoch a milióny ľudí prinútil opustiť svoje domovy.

K útoku v Maiduguri sa zatiaľ neprihlásila žiadna ozbrojená skupina. Používanie samovražedných atentátnikov je však často pripisované hnutiu Boko Haram, ktoré v minulosti prevzalo zodpovednosť za viaceré podobné útoky v severovýchodnej Nigérii.

