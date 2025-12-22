Pondelok22. december 2025, meniny má Adela, zajtra Nadežda, Naďa

Obrovský úlovok na mori: Kolumbia zadržala 27 ton kokaínu!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BOGOTA - Kolumbijské námorné sily zadržali na viacerých lodiach v Tichom a Atlantickom oceáne celkovo 27 ton kokaínu, oznámil v nedeľu prezident juhoamerickej krajiny Gustavo Petro. Informuje o tom agentúra DPA.

Deväť ton skonfiškovali na niekoľkých plavidlách v Pacifiku, kde sa na operáciách podieľali aj jednotky Austrálie, Kostariky, Panamy a Salvádora. Druhá operácia sa uskutočnila s podporou európskych policajných síl neďaleko španielskych Kanárskych ostrovov. Pri oboch zásahoch zadržali približne 20 podozrivých, uviedol Petro na sociálnej sieti. Operácie vykonané počas dvoch dní označil za pravdepodobne „jedno z najväčších zadržaní v histórii bez jediného úmrtia“.

Zahynulo viac ako 80 ľudí

Armáda USA v posledných mesiacoch uskutočnila útoky na údajné lode s drogami v Karibiku a Pacifiku, pri ktorých zahynulo viac ako 80 ľudí. Ľudskoprávni experti OSN tvrdia, že týmito operáciami sa mohli dopustiť porušenia medzinárodné práva a nezákonného mimosúdneho zabíjania.

V Kolumbii sa vyprodukuje najviac kokaínu na svete. Drogu odtiaľ pašujú na lodiach do USA a Európy. Washington uvalil na kolumbijského prezidenta sankcie pre obvinenia, že nedodržiava medzinárodná záväzky boja proti drogám. Petro to popiera a v novembri pre televíziu CNN uviedol, že jeho vláda zadržala viac kokaínu ako akákoľvek iná vláda v histórii.

Viac o téme: KolumbiaKokaínLode
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Malajzijská polícia zasadila úder
Malajzijská polícia zasadila úder drogovej mafii: Zaistila kokaín a drogy za 375 miliónov dolárov!
Zahraničné
Jason Donovan
Šokujúce PRIZNANIE hviezdy seriálu Susedia: Jason ŠŇUPAL 3 gramy kokaínu denne!
Zahraniční prominenti
Úspech polície v Grécku:
Úspech polície v Grécku: Rozbila skupinu pašerákov kokaínu
Zahraničné
Bezcitná VRAŽDA režiséra a
Bezcitná VRAŽDA režiséra a jeho manželky: Syn vystrájal už v minulosti... Hrozné, čo urobil!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Natacha Pacal o víťazke 5. série šou Pečie celé Slovensko
Natacha Pacal o víťazke 5. série šou Pečie celé Slovensko
Prominenti
Slovensko bude vždy podporovať Srbsko na ceste do EÚ, uviedol Pellegrini
Slovensko bude vždy podporovať Srbsko na ceste do EÚ, uviedol Pellegrini
Správy
Minister obrany SR Robert Kaliňák o misii v Kosove
Minister obrany SR Robert Kaliňák o misii v Kosove
Správy

Domáce správy

Zdroj: Getty Images
Alkohol mladých Slovákov neláka: Čo je novým trendom?
hashtag.sk
Ani odpracované roky, ani
Ani odpracované roky, ani výška zaplatených odvodov! POZOR O výške vášho dôchodku môže rozhodnúť úplný detail
Domáce
Novinky pre Banskobystrický kraj:
Novinky pre Banskobystrický kraj: Ďalší dôvod, prečo na cestu využiť vlakovú dopravu
regiony.zoznam.sk
SUROVÝ ÚTOK na ZÁCHRANÁROV počas zásahu: Útočník bol MIMORIADNE agresívny, záchranár je ranený. Mrazivé DETAILY
SUROVÝ ÚTOK na ZÁCHRANÁROV počas zásahu: Útočník bol MIMORIADNE agresívny, záchranár je ranený. Mrazivé DETAILY
Partizánske

Zahraničné

FOTO Policajné autá hliadkujú v
Šokujúce zistenie: FOTO Muž obvinený zo streľby v Sydney cvičil streľbu s otcom, nahral video
Zahraničné
Nemecká polícia v tomto
Nemecká polícia v tomto roku eviduje vyše 1000 podozrivých letov dronov
Zahraničné
Obrovský úlovok na mori:
Obrovský úlovok na mori: Kolumbia zadržala 27 ton kokaínu!
Zahraničné
Donald Trump
Ďalší tvrdý krok Trumpa! Odvolal desiatky diplomatov z veľvyslaneckých postov: Dotkne sa to aj Slovenska!
Zahraničné

Prominenti

Bratislavské módne dni. Majka
Víťazka markizáckej šou po BRUTÁLNOM ÚTOKU susedky: Stačilo... Situáciu vyriešila RADIKÁLNE!
Domáci prominenti
Pečie celé Slovensko pozná
Pečie celé Slovensko pozná svoju VÍŤAZKU: Do šou sa dostala až na DRUHÝ POKUS!
Domáci prominenti
Věra Špinarová
Česká speváčka skolabovala na koncerte: O pár dní zomrela!
Osobnosti
Natália Lopašovská
Slová plné bolesti: Hviezda Markízy v slzách... ROZCHOD pred Vianocami!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci neveria vlastným očiam:
Vedci neveria vlastným očiam: Planéta v tvare citróna POPIERA všetky zákony! TOTO ešte nikto nevidel
Zaujímavosti
Správa sa inak než
Správa sa inak než zvyčajne? TÝCHTO 5 znakov môže naznačovať NEVERU! Odborníčka varuje pred týmito signálmi
Zaujímavosti
Bolesť kĺbu, ktorá prišla
Bolesť kĺbu, ktorá prišla z ničoho nič? Možno máte túto chorobu
vysetrenie.sk
NAJBIZARNEJŠÍ manželský konflikt: Policajti
NAJBIZARNEJŠÍ manželský konflikt: Policajti si mysleli, že vyšetrujú klasickú krádež auta, až kým… TO VÁŽNE spravil TOTO?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Alkohol mladých Slovákov neláka: Čo je novým trendom?
hashtag.sk
Novinky pre Banskobystrický kraj:
Novinky pre Banskobystrický kraj: Ďalší dôvod, prečo na cestu využiť vlakovú dopravu
regiony.zoznam.sk
Dôležitá trasa v Košickom
Dôležitá trasa v Košickom kraji je obnovená: Východniarov čakajú aj nové trasy kvôli závodu Valaliky
regiony.zoznam.sk
Romantický pobyt či wellness
Romantický pobyt či wellness pre partiu: Veľká SÚŤAŽ, v ktorej máte šancu vyhrať aj vy
plnielanu.sk

Ekonomika

Veľký posun na diaľnici do Košíc: Motoristi sa po dlhých rokoch dočkali nového úseku s tunelom Višňové! (foto)
Veľký posun na diaľnici do Košíc: Motoristi sa po dlhých rokoch dočkali nového úseku s tunelom Višňové! (foto)
Slovensko chce znížiť úmrtnosť na rakovinu: Spúšťa nový akčný plán a investície za desiatky miliónov!
Slovensko chce znížiť úmrtnosť na rakovinu: Spúšťa nový akčný plán a investície za desiatky miliónov!
Nový Mercedes GLB prichádza ako elektromobil: 7 miest, dojazd cez 600 km a prekvapivá cena! (foto)
Nový Mercedes GLB prichádza ako elektromobil: 7 miest, dojazd cez 600 km a prekvapivá cena! (foto)
Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!
Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!

Varenie a recepty

Snehová guľa - roláda. Jeden z najchutnejších dezertov týchto Vianoc.
Snehová guľa - roláda. Jeden z najchutnejších dezertov týchto Vianoc.
Recept na parížske rožky z mojej kuchárky. Vďaka nemu mám krém konečne pevný a nesteká.
Recept na parížske rožky z mojej kuchárky. Vďaka nemu mám krém konečne pevný a nesteká.
Ako zabrániť vysychaniu vianočného pečiva? Triky, ktoré fungujú
Ako zabrániť vysychaniu vianočného pečiva? Triky, ktoré fungujú
Skladovanie potravín
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Výber receptov

Šport

VIDEO Brutálna mastenica medzi striedačkami, Šechný stiahol hráčov z ľadu: Poriadny škandál v SHL
VIDEO Brutálna mastenica medzi striedačkami, Šechný stiahol hráčov z ľadu: Poriadny škandál v SHL
TIPOS Slovenská hokejová liga
VIDEO Viacbodový Slafkovský a rekord Crosbyho: Zápas Montrealu s Pittsburghom sa zapísal do histórie
VIDEO Viacbodový Slafkovský a rekord Crosbyho: Zápas Montrealu s Pittsburghom sa zapísal do histórie
Juraj Slafkovský
Tri a pol mesiaca nedostal výplatu, obrátil sa na FIFA: Český futbalista upadol do nemilosti klubu
Tri a pol mesiaca nedostal výplatu, obrátil sa na FIFA: Český futbalista upadol do nemilosti klubu
Ostatné
Organizátori OH v situácii, do ktorej sa nikdy nemali dostať: Hanba! Je to nevysvetliteľné, ale...
Organizátori OH v situácii, do ktorej sa nikdy nemali dostať: Hanba! Je to nevysvetliteľné, ale...
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava

Kariéra a motivácia

Najčastejšia lož v pracovných inzerátoch. A jednoduchý spôsob, ako ju odhaliť ešte pred pohovorom
Najčastejšia lož v pracovných inzerátoch. A jednoduchý spôsob, ako ju odhaliť ešte pred pohovorom
Hľadám prácu
Odhaľte svoju skutočnú podstatu: Čo je Human Design a ako vám pomôže zistiť, kým naozaj ste
Odhaľte svoju skutočnú podstatu: Čo je Human Design a ako vám pomôže zistiť, kým naozaj ste
Motivácia a inšpirácia
Kedy je naozaj čas dať výpoveď? Väčšina ľudí to zmešká a zbytočne sa trápia
Kedy je naozaj čas dať výpoveď? Väčšina ľudí to zmešká a zbytočne sa trápia
Vyhorenie
Tieto povolania (pravdepodobne) zmiznú do 10 rokov. Je medzi nimi aj to vaše?
Tieto povolania (pravdepodobne) zmiznú do 10 rokov. Je medzi nimi aj to vaše?
Trendy na trhu práce

Technológie

Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Bezpečnosť
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
Bezpečnosť
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
Umelá inteligencia
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
História

Bývanie

Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti

Pre kutilov

Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty
Pamätáte si ich z lahôdok? 4 klasické československé šaláty, ktoré si pripravíte doma
Pamätáte si ich z lahôdok? 4 klasické československé šaláty, ktoré si pripravíte doma
Recepty
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Vykurovanie
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na nový týždeň 22.12-28.12.: Čas uzatvárania, ticha a vnútorných rozhodnutí
Zábava
Horoskop na nový týždeň 22.12-28.12.: Čas uzatvárania, ticha a vnútorných rozhodnutí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ani odpracované roky, ani
Domáce
Ani odpracované roky, ani výška zaplatených odvodov! POZOR O výške vášho dôchodku môže rozhodnúť úplný detail
MIMORIADNY ONLINE Ruský prístav
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruský prístav v plameňoch! Ukrajinské drony zasiahli dve plavidlá, tvrdí Rusko
Čaká Európu pohodlnejšie cestovanie?
Zahraničné
Čaká Európu pohodlnejšie cestovanie? TOTO vyjadrenie čoskoro rozhodne o osude každého pasažiera!
Austrálčanka Chloe Mowdayová (31)
Zahraničné
Z plastiky tváre NOČNÁ MORA: Mladá matka upadla do KÓMY, po prebratí prišiel ďalší ŠOK! Tvár jej napadli BAKTÉRIE

Ďalšie zo Zoznamu