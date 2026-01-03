Španielsko zadržalo salvádorského fotoreportéra žiadajúceho azyl

SEVILLA - Španielske úrady v piatok na základe medzinárodného zatykača zadržali salvádorského fotoreportéra, ktorý v krajine žiadal o azyl. Uviedla to Salvádorská asociácia novinárov, informuje správa agentúry AFP.
Fotografa Diega Andrésa Rosu Rosalesa zadržala polícia na policajnej stanici v Seville počas vybavovania jeho žiadosti o azyl. Podľa novinárskej asociácie išlo o zatykač vydaný prostredníctvom Interpolu na podnet vlády salvádorského prezidenta Nayiba Bukeleho.
Novinárske združenie na sociálnej sieti X upozornilo, že 25-ročný muž bol v Salvádore dlhodobo vystavený policajnému prenasledovaniu, vyhrážkam a obvineniam z účasti v zločineckej organizácii. Práve toto obvinenie Bukeleho vláda často používa voči údajným členom pouličných gangov a na jeho základe boli bez súdneho procesu v zariadeniach známych mimoriadne tvrdými podmienkami uväznené tisíce ľudí. V sobotu sa fotoreportér postaví pred sudcu, ktorý rozhodne, či Španielsko začne proces jeho vydania do krajiny v Strednej Amerike.
Salvádor opustilo najmenej 50 novinárov
Podľa asociácie Rosu Rosales spolupracoval s významnými salvádorskými médiami aj so zahraničnými redakciami, vrátane denníka The Guardian a španielskeho El País. Združenie zároveň uviedlo, že za posledných šesť mesiacov zo strachu zo zatknutia v súvislosti s kritikou prezidenta Bukeleho opustilo Salvádor najmenej 50 novinárov.