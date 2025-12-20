Malajzijská polícia zasadila úder drogovej mafii: Zaistila kokaín a drogy za 375 miliónov dolárov!

KUALA LUMPUR - Malajzijská polícia odhalila zločinecký syndikát a zaistila kokaín, ketamín a iné drogy v hodnote 375 miliónov dolárov (približne 320 miliónov eur). Podľa polície ide o jeden z najväčších zaistených objemov drog v krajine. Informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa policajného vyhlásenia uverejneného v sobotu štyri tajné operácie v okolí hlavného mesta Kuala Lumpuru zaistili vyše štyri tony kokaínu a 14 ton ketamínu, ako aj syntetickú drogu MDMA (extáza) a zariadenia na výrobu drog. Počas utorkových razií polícia zadržala šesť podozrivých vrátane troch miestnych mužov a troch cudziniek. Príslušníci polície zaistili aj vozidlá, vysokozdvižné vozíky a nákladné auto.
Šéf oddelenia pre vyšetrovanie drogovej kriminality na tlačovej konferencii novinárom povedal, že daná operácia bola „určite jedným z najväčších zaistení drog v histórii“ Malajzie. „Tieto drogy boli určené pre 68,5 milióna užívateľov,“ doplnil pre miestne médiá. Podľa vyšetrovania mal jeden z mužov na starosti sklad a pôsobil ako laborant, zatiaľ čo ďalší dvaja miestni obyvatelia pôsobili ako jeho dôverní pomocníci. Dohliadali na obytné domy a obchodné priestory, ktoré sa využívali ako nelegálne drogové laboratóriá.
Predpokladá sa, že syndikát vykonával činnosť od apríla a zásoboval medzinárodný trh. „Naše vyšetrovanie ukázalo, že syndikát pred raziami realizoval rôzne zásielky do zahraničia,“ dodal šéf oddelenia drogovej kriminality. Šesť podozrivých bolo hneď po zadržaní vzatých do väzby. Malajzia bežne slúži ako tranzitný bod pre pašerákov, ktorí prepravujú rôzny tovar - od ohrozených zvierat až po drogy. V roku 2019 malajzijská polícia zaistila v severnom štáte Penang 12 ton kokaínu v hodnote približne 573 miliónov dolárov (489 miliónov eur).