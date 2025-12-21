Nové spisy o Epsteinovi ODHAĽUJÚ jeho záľubu v MALOLETÝCH dievčatách: Táto je dobrá, že áno? pýtal sa Trumpa

WASHINGTON - V prvej várke dokumentov týkajúcich sa odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, ktoré v piatok zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, figuruje podľa BBC viacero známych osobností. Okrem amerického prezidenta Donalda Trumpa, jedného z jeho predchodcov Billa Clintona a brata anglického kráľa Karola III., Andrewa Mountbattena Windsora, zahŕňa zoznam aj speváka kapely Rolling Stones Micka Jaggera a popovú ikonu Michaela Jacksona. Zarážajúce je, že v spisoch sa spomína aj 14-ročné dievča, ktoré Epstein predstavil Trumpovi.
To, že sú tieto osobnosti v dokumentoch menované alebo sa objavujú na zverejnených fotografiách, neznamená, že sa dopustili protiprávneho konania, pripomína BBC. Mnohí ľudia, ktorých mená sa vyskytujú v spisoch týkajúcich sa Epsteina, akékoľvek porušenie popreli.
"Môžu zverejniť toľko rozmazaných fotografií starých viac ako 20 rokov, koľko chcú, ale tu nejde o Billa Clintona. Nikdy nešlo a nikdy nepôjde," napísal exprezidentov hovorca na sieti X. Dodal, že Clinton prerušil s Epsteinom kontakt ešte pred tým, ako vyšli najavo jeho zločiny.
Trumpovi predstavil 14-ročné dievča
Súčasný prezident USA Trump je na viacerých miestach v spisoch tiež spomínaný. Súdne dokumenty uvádzajú, že Epstein údajne predstavil Trumpovi 14-ročné dievča v jeho rezorte na Floride. Počas údajného stretnutia v 90. rokoch Epstein Lak´tom štuchol do Trumpa a "žartovne sa ho spýtal" na dievča: "Táto je dobrá, že áno?", stojí v dokumente. V spisoch je uvedená ako "Doe". Trump sa mal len pousmiať a súhlasne prikývnuť.
Polícia vo floridskom Palm Beach začala Epsteina vyšetrovať v roku 2005 po tom, čo toto dievča nahlásilo, že bolo v jeho sídle sexuálne zneužité. Obeť podala v roku 2020 žalobu proti Epsteinovej pozostalosti a jeho spoločníčke Ghislaine Maxwellovej. Proti Trumpovi nevzniesla žiadne obvinenia. Má ísť o Virginiu Giuffreovú, ktorá ako prvá verejne obžalovala Epsteina a jeho spoločníčku Ghislaine Maxwellovú z obchodovania s maloletými dievčatami. Na fotke nižšie je v objatí s princom Andrewom.
Parlamentní demokrati už v uplynulých dňoch zverejnili niektoré fotografie z Epsteinovej pozostalosti. Vo štvrtok sprístupnili fotografie, na ktorých je napríklad český pas istej ženy, ktorej údaje sú začiernené, alebo slovenský diplomat a súčasný poradca premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák.
Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu vo väzení, kde čakal na súdny proces kvôli obvineniu zo zneužívania maloletých dievčat a obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Jeho spoločníčka Maxwellová si odpykáva 20-ročný trest za obchodovanie s maloletými osobami za účelom sexuálneho zneužívania.