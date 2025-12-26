Mladá Slovenka v temnom svete Epsteina: Bola obeťou či spolupáchateľkou? Odtajnené spisy odhaľujú tragický príbeh

WASHINGTON - V Spojených štátoch vrcholí proces odtajňovania tisícov strán dokumentov z kauzy Jeffreyho Epsteina. Medzi mrazivými výpoveďami obetí a policajnými záznamami vyčnieva meno Slovenky. Nové dôkazy, vrátane osobnej tvorby vtedy mladého dievčaťa, vyvolávajú otázku: Bola chladnokrvnou komplickou alebo len ďalšou zlomenou obeťou v rukách pedofilného predátora?
Nové materiály z vyšetrovania okolo zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina opätovne pripomínajú postavu Slovenky Naďe Marcinkovej (dnes známej ako Nadia Marcinko). Dokumenty siahajúce až do rokov 2005–2006 opisujú jej blízkosť k Epsteinovi, pričom výpovede obetí hovoria o dvojakej úlohe — najskôr ako o zmanipulovanej tínedžerke, neskôr ako o osobe, ktorá mala byť súčasťou jeho siete. Marcinková však nikdy nebola obvinená ani odsúdená a jej právnici ju dlhodobo prezentujú ako obeť psychickej manipulácie.
Spisy však jasne naznačujú, že Naďa sa stala súčasťou Epsteinovho najbližšieho okruhu. Vystupovala v letových záznamoch jeho lietadla „Lolita Express“, spravovala jeho program a neskôr sa stala certifikovanou pilotkou.
Aktuálne zverejnené materiály prinášajú nový, hlboko ľudský rozmer. Medzi dokumentmi sa nachádza unikátna, ručne vyrobená knižka plná fotografií a textov, ktorú Naďa venovala Epsteinovi. Podľa Davida Púchovského, ktorý na dokument upozornil, ide o autentický pohľad do duše dievčaťa, ktorý podľa jeho interpretácie ukazuje silné emocionálne pripútanie mladého dievčaťa k Epsteinovi. Ten ju manipuloval luxusom, čím si zabezpečil jej absolútnu lojalitu a mlčanlivosť.
Výpovede obetí
Podľa policajných správ z Palm Beach a výpovedí poškodených sa Marcinková mala zúčastňovať sexuálnych stretnutí v Epsteinových rezidenciách, v niektorých prípadoch aj s neplnoletými dievčatami. Jedna z obetí vypovedala, že ju Epstein nútil k sexuálnym aktivitám práve s Marcinkovou, zatiaľ čo sa prizeral.
V zápisnici detektíva Josepha Recareyho sa spomína, že svedkyňa uviedla, že bola v Epsteinovom dome „stovkykrát“ a dostávala odmeny za sexuálne akty. Je dôležité doplniť, že Marcinková v civilných konaniach často využila právo odmietnuť vypovedať a nikdy nebola právoplatne uznaná vinnou.
Imunita a stiahnutie sa z verejného života
V roku 2008 bola Marcinková v rámci kontroverznej dohody s prokuratúrou označená za „potenciálnu spolupáchateľku“, no vďaka Epsteinovmu priznaniu získala imunitu. Tento krok je dodnes predmetom kritiky zo strany obetí.
Po roku 2011 sa začala venovať výlučne letectvu, vystupovala pod novým menom a dlhší čas pôsobila ako pilotka a inštruktorka. Po obnovení záujmu médií okolo roku 2024 sa však prakticky úplne stiahla z verejného života.
Zverejňovanie dokumentov
Americký Kongres v novembri schválil zákon, ktorý požadoval zverejnenie kompletných spisov o Epsteinovi. Ministerstvo spravodlivosti však vzhľadom na objem materiálov uviedlo, že ich nedokáže všetky zverejniť v stanovenom termíne a bude ich publikovať postupne.
Usvedčený sexuálny predátor a pedofil Epstein bol známy svojimi kontaktmi na vysokopostavených ľudí v USA a vo svete vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa podľa konštatovania agentúry AFP dlho snažil o to, aby spisy zostali utajené.