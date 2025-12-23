Podozrenia pribúdajú: Otázniky okolo Lajčáka, Epstein neprišiel do Viedne sám! TRI ŽENY na palube!

VIEDEŇ - Nepríjemné otázky pribúdajú, no odpovedí sa nedočkávame. Čo robil sexuálny delikvent Jeffrey Epstein na slovenskom veľvyslanectve vo Viedni s Miroslavom Lajčákom? Spoločná fotografia z marca 2019 lavínovo rozbehla vášnivé diskusie. Teraz vyplávali na povrch ďalšie dokumenty. Epstein nepristál vo Viedni sám a mal ženskú spoločnosť!
archívne video
Po tom, čo americká strana začala postupne sprístupňovať citlivé dokumenty a súkromné fotografie z archívu pedofila a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina so známymi osobnosťami, spustila sa lavína otázok. Jedna z nich padá aj na hlavu súčasného poradcu predsedu vlády a skúseného diplomata Miroslava Lajčáka. Verejnosť chce vedieť, čo vlastne robil na veľvyslanectve v neďalekej Viedni tento človek. Máta ich aj to, prečo má na fotke pri tak významnom stretnutí na nohách tepláky.
Marec 2019, fotka s Epsteinom a Lajčákovo vysvetlenie
Lajčák má svoj pohľad na vec, hoci sa niekoľko dní po zverejnení dokumentov pre médiá nevyjadril. Treba povedať, že stretnutia s Epsteinom stálo funkcie aj oveľa vplyvnejšie osoby, akým je Lajčák. S odchodom z kráľovského dvora sa napríklad musel zmieriť bývalý princ Andrew.
"Stretnutie na rezidencii vo Viedni malo pracovný charakter, rovnako ako mnoho iných stretnutí, ktoré som tam počas výkonu funkcie ministra absolvoval. Pomohlo mi získať cenné informácie o fungovaní americkej politiky a biznisu. Navyše Slovensko v tom roku predsedalo OBSE so sídlom vo Viedni a diskutovanou témou boli aj vtedy aktuálne úvahy o možnom vystúpení USA z tejto organizácie," povedal už medzičasom médiám bývalý šéf slovenskej diplomacie Lajčák o fotografii, ktorá má pochádzať z marca roku 2019. Ide o mrazivé obdobie, pretože najnovšie dokumenty odhalili ešte niečo viac znepokojivé.
Epstein nepriletel do Viedne sám
Epstein bol už v marci 2019 registrovaný ako sexuálny delikvent a Národné centrum identifikovania sexuálnych násilníkov (The National Sex Offender Targeting Center (NSOTC), pozn. red.) už o jeho aktivitách v tom čase vedelo. Aj preto Epsteinovi z tohto titulu vyplývali určité povinnosti.
Ako registrovaný sexuálny delikvent mal Epstein viaceré zákonné povinnosti, ktoré sa v roku 2019 uplatňovali podľa práva konkrétnych jurisdikcií (najmä Florida, New York a U.S. Virgin Islands). Epstein musel hlásiť napríklad aj to, kde sa nachádza. Frekvencia hlásenia sa líšila (napr. každých 6 alebo 12 mesiacov), prípadne okamžite pri zmene údajov. Takisto v prípade, že zmenil trvalé bydlisko. To sa týkalo aj prípadov, kedy sa presúval medzi hranicami štátov.
V najnovších "Epsteinových spisoch" sa však objavujú aj citlivé dokumenty z dielne práve NSOTC, kde si agenti vymieňajú informácie o tom, kto s Epsteinom práve v spomínaný marec 2019 cestoval.
Päť hodín s troma neznámymi ženami vo Viedni
"Rakúsko potvrdilo, že jeho lietadlo, on sám a tri ženy pristáli a strávili niekoľko hodín v Rakúsku 22. marca 2019," píše sa v zverejnených riadkoch nešpecifikovaného agenta NSOTC. Dokument pochopiteľne obsahuje tieto pasáže aj v nemčine. Nateraz nie je isté, kedy presne fotografia na ambasáde vo Viedni s Lajčákom vznikla, no ide o príliš podozrivé okolnosti. Výkričníkom je aj spomínaný výskyt troch záhadných žien, pričom Epstein mal už vtedy povesť sexuálneho delikventa a rozhodne sa nevyhýbal ani dievčatám pod zákonom.
V dokumente sa neskôr uvádza aj odpoveď polície. "Lietadlo s registračným číslom N212JE s pánom Epsteinom a troma ženami (žiadne ďalšie informácie o nich) pristálo 22. marca 2019 o 17:00 hodine vo Viedni a v ten istý deň o 22:00 odletelo z Viedne do Paríža. Medzitým navštívili kaviareň Landmann. Poraďte nám, prosím, ako máme ďalej postupovať," uvádza sa v dokumente. Ide o niekoľkohodinové okno, pričom sa rozšírilo aj to, že fotografia na ambasáde s Lajčákom mala vzniknúť práve v marci 2019.
"Činy Jeffreyho Epsteina som veľmi silne a jednoznačne odsúdil a odsudzujem. S akoukoľvek nevhodnou činnosťou som nemal a nemám absolútne nič spoločné," dodal Lajčák na adresu Epsteina. Poradca premiéra Roberta Fica (Smer-SSD) je však už terčom kritiky koaličného partnera SNS, konkrétne Andreja Danka. Šéf národniarov vôbec nie je nadšený z toho, že Lajčák ešte stále robi Ficovi poradcu.
Otázky má však aj opozícia, konkrétne Beáta Jurík z Progresívneho Slovenska. "Jeho lietadlo pristálo v roku 2018 aj v Bratislave aj v Poprade. Kompetentných sa preto budeme pýtať, či majú informácie o tom, že obeťami mohli byť aj naše občianky a či im je poskytovaná potrebná pomoc a podpora," povedala poslankyňa.