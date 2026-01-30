Ďalší škandál Lajčáka: Nové Epsteinove spisy odhaľujú neskutočné veci! Dievčatá sú nádherné, písal exminister

Piatok30. január 2026, meniny má Ema, zajtra Emil

WASHINGTON - Americké ministerstvo spravodlivosti uvoľnilo ďalší masívny balík dokumentov z kauzy Jeffreyho Epsteina. V stovkách strán textových správ sa opakovane objavuje meno bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Zverejnený obsah zahŕňa komunikáciu o ženách aj politické debaty, ktoré sa dotýkajú Roberta Fica a Steva Bannona. Lajčák všetko odmieta a hovorí o nepravdivých interpretáciách.

Milióny strán a známe meno

V piatok 30. januára americké ministerstvo spravodlivosti sprístupnilo viac než tri milióny nových dokumentov zo spisov zosnulého finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Súčasťou tejto dávky sú aj rozsiahle prepisy textových správ, v ktorých sa v desiatkach až stovkách strán objavuje meno bývalého šéfa slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka.

Ide o materiály, ktoré nadväzujú na predchádzajúce zverejnenia z minulého roka, keď sa Lajčákovo meno prvýkrát objavilo v spojení s Epsteinovou elektronickou komunikáciou a fotografiami z jeho pozostalosti.

Lajčák: Žiadne sprostredkovanie, žiadne ženy

Miroslav Lajčák nové zistenia rázne odmieta. Pre portál 360tka uviedol, že nikdy nikoho nesprostredkovával predsedovi vlády ani neorganizoval žiadne stretnutia. Zároveň poprel, že by sa v jeho komunikácii s Epsteinom objavovala téma žien.

Podľa jeho slov sú informácie vyplývajúce zo zverejnených materiálov nepravdivé a nechápe, ako sa jeho meno mohlo objaviť pri správach, ktoré sú mu pripisované. Obsah komunikácie označil za dezinterpretovaný a bez kontextu.

Správy, ktoré vyvolali rozruch

Zverejnené snímky správ však obsahujú pasáže, v ktorých Epstein Lajčákovi píše o ženách a ponúka ich v uvoľnenom, miestami provokatívnom tóne. V jednej z výmen sa objavujú aj narážky na vek:

„Chcel by som povedať že ma to mrzí, ale nemôžem. Prečo ma nepozveš na tieto hry?“
„Vzal by som si to MI dievča.“
„Kto by nechcel.“
„Môžeš mať obe, nie som majetnícky.“
„Aj ich sestry.“

„To nie je fér.“
„Všetky majú pod 30. Pre teba asi príliš mladé.“
„Alebo by som mal povedať pod 50.“
„Nepoznáš ma v akcii.“
„Teraz budem mať nočné mory.“

Podľa zverejnených prepisov Epstein naznačuje, že vie zabezpečiť ženy, a ironicky sa vyjadruje k tomu, či by o ne Lajčák vôbec mal záujem.

Neskôr sa ešte bavili o ženách, Epstein Lajčákovi pravdepodobne poslal nejakú pikantnú fotku. Potom nasledoval rozhovor:

"Uprednostňujem pohľad zvnútra"
🙂
"Dievčatá sú neuveriteľné"
"No jasné"
"Je to ich najlepší export"

V jednom z odhalených správ z októbra 2018 sa slovenský diplomat ozýva Epsteinovi z Ukrajiny. Z Kyjiva mu posiela krátky pozdrav a pridáva poznámku, že miestne dievčatá sú „ako vždy nádherné“. Správa má uvoľnený tón a nepôsobí ako formálna diplomatická komunikácia.

Krátko nato nasleduje ďalší odkaz – tentoraz už zo Slovenska. Lajčák píše „pozdrav z Tatier“ a k správe pripája fotografiu. Tá je však v zverejnených materiáloch úplne začiernená, takže nie je možné určiť, čo presne zachytáva ani aký mala mať význam.

Bývalý minister však tieto interpretácie odmieta a tvrdí, že s takýmto obsahom nemá nič spoločné.

Politická rovina: Fico, Bannon a „hra“

Ďalšia časť komunikácie sa netýka osobného života, ale politiky. V správach sa objavuje meno Steva Bannona, niekdajšieho poradcu Donalda Trumpa a jedného z ideológov americkej krajnej pravice.

V jednej z výmen Lajčák Epsteinovi píše o možnosti prepojenia Bannona so slovenským prostredím a spomína Roberta Fica:

„Steve je jediný človek, ktorý ti môže povedať, že rozprávaš ako hlupák, bez toho, aby si sa urazil.“

„Mimochodom, na Slovensku mám pre neho človeka – môjho bývalého predsedu vlády Fica. Je mimo vládnutia a hľadá si novú agendu. Rád by rozohral Stevovu hru. Je v tom dobrý.“

Z komunikácie vyplýva, že Epstein uvažoval o budovaní európskej siete krajnepravicových politických projektov a Lajčák v tejto súvislosti spomína Fica ako potenciálneho aktéra.

Aj tieto tvrdenia bývalý minister odmieta a popiera, že by sa podieľal na plánovaní akéhokoľvek stretnutia či politickej spolupráce.

Odsúdenie Epsteina a dištanc

Lajčák zdôrazňuje, že skutky Jeffreyho Epsteina jednoznačne odsudzuje a od akejkoľvek nevhodnej činnosti sa dištancuje.

„Činy Jeffreyho Epsteina som veľmi silne a jednoznačne odsúdil a odsudzujem. S akoukoľvek nevhodnou činnosťou som nemal a nemám absolútne nič spoločné,“ vyhlásil.

Zároveň považuje za nevkusné a účelové, ak sú jeho niekdajšie diplomatické kontakty zneužívané v aktuálnom politickom boji.

Staršie dokumenty a fotografie

Kontakty Miroslava Lajčáka s Epsteinom sa dostali na verejnosť už v novembri minulého roka. Vtedy sa objavila e-mailová komunikácia, ktorú Lajčák označil za čisto spoločenskú a súvisiacu s jeho diplomatickou funkciou.

Súčasťou zverejnených materiálov boli aj fotografie z Epsteinovej pozostalosti, na jednej z nich je bývalý minister zachytený v jeho spoločnosti. Aj vtedy Lajčák zdôrazňoval, že nešlo o nič viac než o formálny kontakt bez ďalších súvislostí.
 

