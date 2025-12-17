Streda17. december 2025, meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka

Srbsko sa nezúčastní na summite v Bruseli! Podľa Vučiča ide o osobné rozhodnutie

BELEHRAD - Predstavitelia Srbska sa nezúčastnia na summite predstaviteľov Európskej únie a krajín západného Balkánu, ktorý sa uskutoční v stredu v Bruseli, uviedol srbský prezident Aleksandar Vučič. Rozhodnutie nezúčastniť sa na summite označil za osobné. Opozícia toto rozhodnutie kritizuje. Informuje správa portálu POLITICO.

„Po prvý raz za uplynulých 13 alebo 14 rokov ja, ani nikto iný nepôjde na medzivládnu konferenciu. Nikto nebude zastupovať Srbskú republiku, takže západný Balkán bude bez Srbskej republiky,“ povedal Vučič. Išlo podľa jeho slov o osobné rozhodnutie a tvrdil, že týmto krokom „chráni Srbskú republiku a jej záujmy, pretože potrebujeme ukázať, čo sme dosiahli“. POLITICO konštatuje, že Srbsko dosiahlo len malý pokrok vo svojej snahe vstúpiť do EÚ, napriek tomu, že štatút kandidátskej krajiny získalo už v roku 2012. Od roku 2021 neboli podľa portálu dosiahnuté žiadne významné míľniky v prístupovom procese.

Starovič podporil rozhodnutie Vučiča

Srbský minister pre európsku integráciu Nemanja Starovič vo svojom vyhlásení podporil rozhodnutie Vučiča a obvinil EÚ z „krátkozrakého nedostatku ochoty“ uznať reformy Srbska a dosiahnuť pokrok v prístupovom procese. Tento postoj podľa neho vysiela negatívny signál srbským občanom. Neúčasť Srbska na spomínanom summite podľa jeho slov bráni dôstojnosť srbského ľudu a „integritu prístupového procesu a dôveryhodnosť európskej myšlienky v Srbsku“.

Opoziční politici kritizovali rozhodnutie

Opoziční politici kritizovali rozhodnutie nezúčastniť sa na summite. Aleksandar Radovanovič z opozičného Hnutia slobodných občanov (PSG) tvrdí, že ide o „pokus o emočné vydieranie, pretože Vučič je nespokojný, že Albánsko a Čierna Hora dosiahli pokrok a pravdepodobne sa stanú ďalšími členskými štátmi EÚ.“ Pavle Grbovič taktiež z PSG povedal, že ide o „prejav hlbokej politickej zbabelosti a pokus vyhnúť sa nepríjemným otázkam a odkazom“.

O neúčasti Vučiča na summite informoval v stredu na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti aj slovenský premiér Robert Fico. Urobí tak „na protest“ a predseda vlády SR avizoval, že vystúpi v prospech Srbska. „To, čo robia Srbsku, nemá nič spoločné so zdravým rozumom,“ povedal v súvislosti s prípravou Srbska na vstup do EÚ. Únia je podľa neho v hlbokej kríze „ešte aj v takých elementárnych veciach“, ako je jej rozširovanie. EÚ nemôže podľa neho trestať krajinu za jej suverénne názory a vytvárať jej nové podmienky a nové povinnosti.

