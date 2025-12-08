NACIONALIZMUS v Srbsku sa vymyká kontrole! Po Slovákoch si za obeť vybrali ďalších cudzincov: VIDEO Násilie a vandalizmus

KRAGUJEVAC – Srbi opäť urobili peklo zo života cudzincom. Jasne to dali najavo robotníkom z Nepálu, ktorí boli ubytovaní priamo v meste. Iba v lete pritom nacionalisti brutálne napadli aj najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny v Srbsku.
Incident z augusta tohto roku
Na Slovenských národných slávnostiach v meste Báčsky Petrovec vo Vojvodine sa v sobotu 9. augusta odohral útok na výstavu fotografií dokumentujúcich študentské protesty v Srbsku. Výstavu organizovala slovenská menšina.
Ku konfliktu vrátane fyzických potýčok došlo medzi členmi vládnucej Srbskej pokrokovej strany prezidenta Aleksandra Vučiča a občanmi, ktorí pripravili výstavu fotografií z protivládnych protestov. Počas toho boli poškodené vystavované fotografie a niekoľko ľudí utrpelo ľahšie zranenia.
Extrémisti sa opäť prejavili
Srbská nátura sa opäť prejavila bohužiaľ v zlom svetle. Domáci z mesta Kragujevac v strednej časti krajiny dali jasne najavo, čo si myslia o zahraničných robotníkoch. Ako píše Blic, extrémistická skupina začala proti nim tvrdo protestovať.
Skupina protestujúcich najprv rozbila ceduľu pred domom, kde boli robotníci z Nepálu ubytovaní. Následne začali viacerí kričať xenofóbne narážky. Mali sa báť o svoju bezpečnosť a majetok. Dav, ktorý zastavil priamo pred ubytovňou, niesol aj veľkú srbskú vlajku.
Na videu, ktoré začalo kolovať po sociálnych sieťach, je vidieť, ako dvaja muži zahalení v čiernom za potlesku celého davu ničia tabuľu. Keď ju zhodili na zem, dav začal tlieskať. Poniektorí po celý čas pískali na píšťalky.
Domáci zrejme nesúhlasia s tým, že zahraniční migranti im berú možnosť zamestnať sa. Nepálci mali prísť podľa obyvateľov Kragujevaca len v uplynulých mesiacoch, aby mohli začať robiť pre spoločnosť Stelantis. Ide o svetový automobilový koncern, ktorý vznikol spojením Groupe PSA a Fiat, Chrysler. Sídlo má v Holandsku a prevádzkuje aj automobilový závod pri Trnave.
Pobúrenie
Protest vyvolal nesúhlas u drvivej väčšiny obyvateľstva. Vyjadril sa aj viceprezident z liberálnej politickej strany PSG (Pokret slobodnih gradana/Hnutie slobodných občanov) Aris Movsesian.
"Tak moment, toto stvárate pod vlajkou mojej krajiny a navyše v antifašistickom Kragujevaci? Ľudia, čo sa to s vami robí? Čo vám spravili tí Nepálčania a prečo ich nazývate opicami?"