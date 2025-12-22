Napätie v Srbsku! Pricestoval Pellegrini, konajú sa však protesty: Demonštranti neuposlúchli políciu

BÁČSKY PETROVEC - Srbská polícia pri dnešnej návšteve slovenského prezidenta Petra Pellegriniho v srbskom meste Báčsky Petrovec obkľúčila v parku demonštrantov z radov slovenskej menšiny. Tí protestovali proti srbskému prezidentovi Alexandrovi Vučičovi, ktorý slovenského prezidenta pri návšteve sprevádzal. Informoval o tom slovenský denník Pravda. Slovenská menšina tvorí v Báčskom Petrovci až 60,5 percenta z približne 6000 obyvateľov.
Pred príchodom oboch prezidentov sa v parku začali zhromažďovať prví demonštranti proti Vučičovi. Okrem protestujúcich bola na mieste tiež srbská polícia. Tá následne nariadila demonštrantom, aby sa presunuli do centra parku. Keď protestujúci odmietli uposlúchnuť výzvy, policajti ich obkľúčili z niekoľkých smerov. Neskôr boli na miesto povolaní tiež ťažkoodenci. Na prezidentov čakali pred mestským úradom tiež ich priaznivci. Boli vybavení srbskými a slovenskými vlajkami a vyjadrovali obom prezidentom podporu.
VIDEO
Pred Pellegriniho návštevou poslala slovenská komunita prezidentovi list, v ktorom upozorňovala na fyzické násilie, cenzúru menšinových médií a útlak zo strany Srbov. Slovenská menšina sa v Srbsku podľa svojich slov cíti opustená. "Hodili ste nás cez palubu," napísali okrem iného zástupcovia slovenskej menšiny obce Báčsky Petrovec Pellegrinimu. "Najväčšiemu tlaku čelia ľudia, ktorí sa zastávajú svojej komunity, angažujú sa v politike a nie sú členmi vládnucej Vučičovej Srbskej pokrokovej strany," povedal serveru aktuality.sk Slovák žijúci v srbskej obci Sremska Mitrovica.
Pellegrini tiež čelí kritike časti slovenskej menšiny žijúcej v Srbsku
Pellegrini tiež čelí kritike časti slovenskej menšiny žijúcej v Srbsku, pretože neodsúdil incident, ktorý sa v Báčskom Petrovci odohral tento rok v auguste. Priaznivci Vučičovej vládnej Srbskej pokrokovej strany vtedy zničili výstavu srbských Slovákov, ktorá ukazovala realitu protivládnych protestov v Srbsku, píše denník Sme. Kancelária prezidenta situáciu označila za vnútropolitický konflikt, do ktorého nebude zasahovať. Podľa posledného sčítania obyvateľov z roku 2022 žije v bezmála sedemmiliónovom Srbsku 41.730 Slovákov. Z toho 39.807 žije v severosrbskej autonómnej oblasti Vojvodina, kde sa Báčsky Petrovec nachádza, informuje na svojich stránkach Národná rada slovenskej národnej menšiny.