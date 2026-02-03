Utorok3. február 2026, meniny má Blažej, zajtra Veronika

Žiak nožom napadol učiteľku! Jej stav je kritický, francúzske úrady prípad vyšetrujú

PARÍŽ - Francúzske úrady vyšetrujú útok, pri ktorom žiak v utorok nožom napadol svoju učiteľku. Pedagogička utrpela ťažké zranenia a v kritickom stave ju hospitalizovali v nemocnici v juhofrancúzskom meste Toulon, informovala televízia BFM.

Polícia v súvislosti s trestným činom zadržala 14-ročného žiaka 3. ročníka nižšieho stupňa strednej školy La Guicharde v meste Sanary-sur-Mer, ktorého podozrievajú z pokusu o vraždu. Podľa prokuratúry tínedžer bodol 60-ročnú učiteľku výtvarnej výchovy „tri- až štyrikrát“.

Útoky v školách vo Francúzsku sa v posledných rokoch stali vážnym problémom – opakovane čelia prípadom násilia páchaného žiakmi či útočníkmi z prostredia mimo školy, čo viedlo k sprísneniu bezpečnostných opatrení, zvýšenej prítomnosti polície a diskusii o ochrane pedagógov aj prevencii radikalizácie a psychických problémov mladistvých.

