Exkluzívna novinka: Žreb, ktorý vonia po výhrach! Doslova!

Zatvoríš oči, zotrieš políčko… a zrazu máš pocit, že si na pláži. Nie hocikde, ale rovno na Havaji. Niké prichádza s voňavou novinkou, aká tu ešte nebola. Žreb Niké Havaj skutočne vonia po kokose a jasne dáva najavo, že toto nebude obyčajné zotieranie.
Nový žreb je stvorený pre všetkých, ktorí chcú od hry viac než len čísla. Chcú zážitok, atmosféru a pokojne aj malý únik z reality všedných dní a aktuálnej zimy. Niké Havaj spája letnú náladu, vôňu exotiky a šancu na atraktívnu výhru – a to všetko len za 2 eurá.
Plný voňavých výhier
Maximálna výhra dosahuje 2 000 €, pričom hráč môže vyhrať aj viacnásobne. Ak navyše zapojí čuch, tak je doslova reč o žrebe, ktorý je plný voňavých výhier. Aróma kokosu robí z hry originálny zážitok, ktorý si zapamätáte – a možno sa k nemu radi znova vrátite.
A hoci je Havaj momentálne tou najvoňavejšou novinkou, nie je jedinou. Do predaja prichádza aj Niké Astro a s blížiacim sa Valentínom aj tematický žreb Niké Pre teba. Každý s vlastnou atmosférou a nápadom.
Zábava v kamennej predajni aj z pohodlia domova
Milovníci žrebov si v Niké prídu na svoje v každej podobe. Okrem klasických žrebov si klienti môžu vychutnať aj iŽreby z gauča – napríklad Platinová 7 s výhrou až do 100 000 €, či Iskrička šťastia, Čarovný klobúk a ďalšie. A ak niekto zostáva verný papieru, v ponuke je množstvo ďalších žrebov s výhrami až do 100 000 € (Veselá nálada), 200 000 € (Niké Maxi krížovka) či s maximálnou výhrou 333 333 € (Elite 30).
-reklamná správa-