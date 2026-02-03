Utorok3. február 2026, meniny má Blažej, zajtra Veronika

Premiér reaguje na kauzu ohľadom komunikácie Lajčáka s Epsteinom: Ide vraj o účelové odvádzanie pozornosti

BRATISLAVA - Diskurz o komunikácii medzi bývalým poradcom predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) Miroslavom Lajčákom a zosnulým americkým sexuálnym násilníkom Jeffreyom Epsteinom podľa premiéra účelovo prekrýva problematické preplácanie faktúr z dotácií matky lídra opozičného PS Michala Šimečku Marty Šimečkovej. Fico prípad nazval Šimečkovým obrovským škandálom. Premiér to vyhlásil na utorkovej tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku.

Fico zároveň neodpovedal na otázky, či sa stretol s bývalým poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Bannonom alebo so samotným Epsteinom. „Viem, čo robíte, kryjete pána Šimečku, kryjete pána Šimečku a jeho obrovský škandál, ktorý sa týka sprenevery peňazí na úrovni národnej, aj na úrovni medzinárodnej,“ vyhlásil premiér na adresu novinára, ktorý otázky o Lajčákovej komunikácii položil. Portál Aktuality.sk priniesol informácie, že polícia začala po úradnej kontrole faktúr a nájdení nedostatkov vyšetrovať združenie Marty Šimečkovej.

Premiér Fico v sobotu (31. 1.) prijal rezignáciu svojho poradcu Miroslava Lajčáka, ktorý sa rozhodol vzdať funkcie pre svoju komunikáciu s americkým sexuálnym predátorom Epsteinom. Lajčák sa podľa neho vzdaním funkcie prejavil ako veľký diplomat. Samotný Lajčák viackrát odmietol, že by o zločinoch a podozreniach spájaných s Epsteinom vedel či sa na nich podieľal. Jeho zločiny odsúdil. Opozičné PS podalo na Generálnej prokuratúre SR v utorok trestné oznámenie. Hovorí aj o slovenských obetiach obchodovania s ľuďmi a sexuálneho násilia.

Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či miliardára Elona Muska. Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.

