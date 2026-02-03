Utorok3. február 2026, meniny má Blažej, zajtra Veronika

Sicílske mesto ako časovaná bomba? Po KATASTROFE majú zbúrať 137 domov! Prokuratúra pritvrdzuje, SLOVÁ starostu

Letecký pohľad na Niscemi, mesto na juhu Talianska na Sicílii, ktoré zostalo ležať na okraji útesu po dňoch silných dažďov
Letecký pohľad na Niscemi, mesto na juhu Talianska na Sicílii, ktoré zostalo ležať na okraji útesu po dňoch silných dažďov (Zdroj: SITA/Stefano Gattordo /LaPresse via AP)
NISCEMI - Sicílske mesto Niscemi zažíva bezprecedentnú krízovú situáciu po masívnom zosuve pôdy. Až 137 domov môže byť zbúraných - buď padnú samy alebo ich zrovnajú so zemou. Starosta Massimiliano Conti odmieta plány na výstavbu nového mesta a hľadá riešenie v existujúcich nehnuteľnostiach. Prokuratúra zároveň vyšetruje podozrenia z nedbanlivosti pri predchádzaní katastrofe.

V Niscemi sa v týchto dňoch prelínajú dva svety: zatiaľ čo v škole deti spievajú taliansku hymnu, len niekoľko stoviek metrov ďalej sa hovorí o demoláciách, trestných vyšetrovaniach a zodpovednosti na najvyšších úrovniach. Píšu o tom noviny Leggo po tom, čo mesto zasiahla katastrofa apokalyptických rozmerov, ktorá navždy zmenila jeho podobu a priniesla najväčšiu krízovú situáciu za posledné desaťročia.

Až 137 domov môže byť zbúraných, prvé podozrenia

Najzásadnejší údaj prichádza priamo z inštitúcií - podľa hodnotenia civilnej ochrany a regiónu je až 137 budov neobývateľných a ich obnova neprichádza do úvahy. Ide o stavby postavené v tesnej blízkosti svahu, ktorý sa zosunul. Sicílsky guvernér Renato Schifani pre noviny Corriere della Sera uviedol, že v okruhu 50 metrov od okraja frany sa už nikto nebude môcť vrátiť. V praxi to znamená, že domy buď samovoľne skolabujú, alebo budú musieť byť zrovnané so zemou.

Kým mesto hľadá spôsob, ako fungovať ďalej, prokuratúra v Gela výrazne zrýchlila vyšetrovanie.
„Nikoho neušetríme,“ povedal prokurátor Salvatore Vella. Vyšetrovanie sa týka podozrenia z nedbanlivostného spôsobenia katastrofy a škôd spôsobených zosuvom pôdy. Cieľom je zistiť, či bol zosuv pôdu predvídateľný a či tomu bolo možné zabrániť. Podľa dlhoročných dokumentov a upozornení to vyzerá, že varovania existovali už dávno.

Katastrofa, o ktorej sa vie 236 rokov: VIDEO Sicílske mesto sa rúca, TOTO bola CHYBA! Desivé DIANIE v minulosti Prečítajte si tiež

Katastrofa, o ktorej sa vie 236 rokov: VIDEO Sicílske mesto sa rúca, TOTO bola CHYBA! Desivé DIANIE v minulosti

Vella potvrdil, že zoznam podozrivých pribudne už čoskoro a vyšetrovanie sa nebude vyhýbať nikomu. „Budeme vyšetrovať na všetkých úrovniach, aj tých najvyšších,“ dodal. Vyšetrovanie sa sústreďuje na dva hlavné okruhy - na stabilitu svahu a vplyv postupnej výstavby na vrchole plošiny, vrátane nakladania s dažďovou a odpadovou vodou.

Umelá inteligencia, satelitné snímky a 30 rokov dát

Aby bolo možné zrekonštruovať celý príbeh od roku 1997, keď došlo k prvej veľkej frane, prokuratúra využije aj umelú inteligenciu. Tá má pomôcť prepojiť obrovské množstvo údajov - administratívne dokumenty, historické fotografie, satelitné snímky z talianskej vesmírnej agentúry či technické správy.

Na vyšetrovaní sa podieľajú aj traja odborníci z Univerzity v Palerme, špecialisti na geovedy. Podľa prokurátora ide o udalosť, ktorá nemá v Európe obdobu, keď viac ako 1 300 ľudí muselo opustiť svoje domovy, niektoré budovy sa zrútili, ďalšie sú v ohrození a školy museli presunúť stovky študentov.

Slová starostu

V diskusii o budúcnosti mesta sa ozval aj starosta Massimiliano Conti. Pre La Stampu odmietol úvahy o výstavbe nového mesta mimo súčasného územia. „Niscemi zostáva tam, kde je. Nemá zmysel hovoriť o novom meste,“ vyhlásil. Podľa neho ide o mesto s 25-tisíc obyvateľmi a rozsiahlym urbanistickým zázemím, ktoré nie je možné jednoducho presunúť.

Mesto chce namiesto toho využiť neobsadené alebo predajné nehnuteľnosti, ktoré by mohli poslúžiť ako náhradné bývanie pre ľudí, ktorí prišli o domovy. Na tento účel pripravuje radnica nový register voľných bytov. Conti zároveň priznáva, že v minulosti zrejme nebola plná predstava o rozsahu rizika„Nemyslím si, že vtedy existovalo úplné povedomie o tom, aká vážna je situácia,“ domnieva sa.

Až po 28 rokoch od prvého zosunu pôdy prišli finančné prostriedky na náhrady škôd a na demolácie, ktoré zostali nedokončené. Podľa civilnej ochrany dnes bezpečnostná zóna 150 metrov poskytuje dostatočnú ochranu a pohyb svahu sa spomaľuje. Niektoré domy by sa po dôkladných kontrolách mohli v budúcnosti vrátiť do užívania.

