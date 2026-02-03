Sicílske mesto ako časovaná bomba? Po KATASTROFE majú zbúrať 137 domov! Prokuratúra pritvrdzuje, SLOVÁ starostu

NISCEMI - Sicílske mesto Niscemi zažíva bezprecedentnú krízovú situáciu po masívnom zosuve pôdy. Až 137 domov môže byť zbúraných - buď padnú samy alebo ich zrovnajú so zemou. Starosta Massimiliano Conti odmieta plány na výstavbu nového mesta a hľadá riešenie v existujúcich nehnuteľnostiach. Prokuratúra zároveň vyšetruje podozrenia z nedbanlivosti pri predchádzaní katastrofe.
V Niscemi sa v týchto dňoch prelínajú dva svety: zatiaľ čo v škole deti spievajú taliansku hymnu, len niekoľko stoviek metrov ďalej sa hovorí o demoláciách, trestných vyšetrovaniach a zodpovednosti na najvyšších úrovniach. Píšu o tom noviny Leggo po tom, čo mesto zasiahla katastrofa apokalyptických rozmerov, ktorá navždy zmenila jeho podobu a priniesla najväčšiu krízovú situáciu za posledné desaťročia.
Až 137 domov môže byť zbúraných, prvé podozrenia
Najzásadnejší údaj prichádza priamo z inštitúcií - podľa hodnotenia civilnej ochrany a regiónu je až 137 budov neobývateľných a ich obnova neprichádza do úvahy. Ide o stavby postavené v tesnej blízkosti svahu, ktorý sa zosunul. Sicílsky guvernér Renato Schifani pre noviny Corriere della Sera uviedol, že v okruhu 50 metrov od okraja frany sa už nikto nebude môcť vrátiť. V praxi to znamená, že domy buď samovoľne skolabujú, alebo budú musieť byť zrovnané so zemou.
Kým mesto hľadá spôsob, ako fungovať ďalej, prokuratúra v Gela výrazne zrýchlila vyšetrovanie.
„Nikoho neušetríme,“ povedal prokurátor Salvatore Vella. Vyšetrovanie sa týka podozrenia z nedbanlivostného spôsobenia katastrofy a škôd spôsobených zosuvom pôdy. Cieľom je zistiť, či bol zosuv pôdu predvídateľný a či tomu bolo možné zabrániť. Podľa dlhoročných dokumentov a upozornení to vyzerá, že varovania existovali už dávno.
Vella potvrdil, že zoznam podozrivých pribudne už čoskoro a vyšetrovanie sa nebude vyhýbať nikomu. „Budeme vyšetrovať na všetkých úrovniach, aj tých najvyšších,“ dodal. Vyšetrovanie sa sústreďuje na dva hlavné okruhy - na stabilitu svahu a vplyv postupnej výstavby na vrchole plošiny, vrátane nakladania s dažďovou a odpadovou vodou.
Umelá inteligencia, satelitné snímky a 30 rokov dát
Aby bolo možné zrekonštruovať celý príbeh od roku 1997, keď došlo k prvej veľkej frane, prokuratúra využije aj umelú inteligenciu. Tá má pomôcť prepojiť obrovské množstvo údajov - administratívne dokumenty, historické fotografie, satelitné snímky z talianskej vesmírnej agentúry či technické správy.
Na vyšetrovaní sa podieľajú aj traja odborníci z Univerzity v Palerme, špecialisti na geovedy. Podľa prokurátora ide o udalosť, ktorá nemá v Európe obdobu, keď viac ako 1 300 ľudí muselo opustiť svoje domovy, niektoré budovy sa zrútili, ďalšie sú v ohrození a školy museli presunúť stovky študentov.
Slová starostu
V diskusii o budúcnosti mesta sa ozval aj starosta Massimiliano Conti. Pre La Stampu odmietol úvahy o výstavbe nového mesta mimo súčasného územia. „Niscemi zostáva tam, kde je. Nemá zmysel hovoriť o novom meste,“ vyhlásil. Podľa neho ide o mesto s 25-tisíc obyvateľmi a rozsiahlym urbanistickým zázemím, ktoré nie je možné jednoducho presunúť.
Mesto chce namiesto toho využiť neobsadené alebo predajné nehnuteľnosti, ktoré by mohli poslúžiť ako náhradné bývanie pre ľudí, ktorí prišli o domovy. Na tento účel pripravuje radnica nový register voľných bytov. Conti zároveň priznáva, že v minulosti zrejme nebola plná predstava o rozsahu rizika. „Nemyslím si, že vtedy existovalo úplné povedomie o tom, aká vážna je situácia,“ domnieva sa.
Až po 28 rokoch od prvého zosunu pôdy prišli finančné prostriedky na náhrady škôd a na demolácie, ktoré zostali nedokončené. Podľa civilnej ochrany dnes bezpečnostná zóna 150 metrov poskytuje dostatočnú ochranu a pohyb svahu sa spomaľuje. Niektoré domy by sa po dôkladných kontrolách mohli v budúcnosti vrátiť do užívania.