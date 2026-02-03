Slovenský olympijský dom navštívia prezidenti, športovci aj celebrity: Otvorí ho Peter Sagan, poznáme dátum

Slovensko sa počas zimných hier v Miláne a Cortine 2026 predstaví svetu prostredníctvom vlastnej národnej prezentácie priamo v centre Milána. Casa Slovacca, ktorú 7. februára slávnostne otvorí svetová cyklistická hviezda a trojnásobný majster sveta - slovenský cyklista Peter Sagan, sa stane miestom stretnutí športovcov, verejnosti, partnerov, ako aj politických a diplomatických predstaviteľov.
Na podujatiach v Casa Slovacca sa očakáva účasť prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, prezidenta Českej republiky Petra Pavla, viacerých slovenských ministrov, diplomatov, športovcov a ďalších významných osobností. Vstup do priestoru bude pre verejnosť bezplatný, podmienený však predchádzajúcou registráciou na oficiálnej webovej stránke Casa Slovacca.
Národná prezentácia Slovenska v centre diania
Projekt Casa Slovacca pripravuje SLOVAKIA TRAVEL v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV). Jeho cieľom je predstaviť Slovensko ako modernú, sebavedomú a zodpovednú krajinu a zároveň podporiť príjazdový cestovný ruch zo zahraničia na Slovensko v čase, keď je pozornosť sveta sústredená na zimné hry v Taliansku.
Casa Slovacca vzniká ako priestor, kde sa prirodzene prepájajú šport, kultúra a cestovný ruch. Opiera sa o hodnoty, ktoré sú so športovým hnutím dlhodobo spojené – fair play, úsilie, vytrvalosť, spoluprácu a rešpekt. Práve tieto princípy chce Slovensko prostredníctvom svojej národnej prezentácie komunikovať smerom k medzinárodnému publiku ako súčasť svojej identity.
„Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine vnímame ako jedinečnú príležitosť predstaviť Slovensko medzinárodnému publiku autenticky, sebavedomo a zodpovedne. Casa Slovacca je pre nás strategickým projektom s dlhodobým reputačným vkladom, prostredníctvom ktorého prepájame šport, kultúru a cestovný ruch a zároveň podporujeme príjazdový cestovný ruch s dlhodobým prínosom pre krajinu a naše regióny,“ uviedol generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL Matej Fekete.
Symbolické otvorenie s Petrom Saganom
Slávnostné otvorenie Casa Slovacca bude patriť Petrovi Saganovi, jednej z najvýraznejších osobností slovenského športu. Jeho účasť má podľa organizátorov aj symbolický rozmer – práve v Taliansku začínal svoju profesionálnu kariéru a krajina je s jeho športovým príbehom dlhodobo spätá. Pri príležitosti otvorenia bude Peter Sagan k dispozícii médiám aj na rozhovory.
Casa Slovacca ako živý príbeh Slovenska
Prípravy na náš domovský stánok počas zimných hier trvali niekoľko mesiacov, samotný výber miesta v Gallerii Meravigli neďaleko svetoznámej katedrály Duomo sa podľa riaditeľky slovenskej pobočky agentúry Mertel Patrície Rusek, ktorá organizačne zabezpečuje chod Casa Slovacca, uskutočnil ešte minulý rok. “Chceme, aby každý návštevník odišiel s pocitom, že spoznal našu krajinu cez hudbu, tanec a emócie. Program sme skladali tak, aby spájal tradíciu s modernou kultúrou a vytvoril prirodzený most medzi Slovenskom a Talianskom,“ hovorí Rusek.
Podpora športovcov a priestor pre stretnutia
Casa Slovacca má slúžiť nielen ako prezentačný priestor, ale aj ako miesto podpory slovenských športovcov, prezentácie regiónov Slovenska a realizácie stretnutí s partnermi a médiami v čase, keď sa pozornosť medzinárodnej verejnosti sústreďuje na dianie v Miláne a Cortine.
„Pre slovenských športovcov je dôležité cítiť podporu krajiny aj mimo športovísk. Casa Slovacca vytvára priestor, kde sa šport prirodzene prepája s dôstojnou prezentáciou Slovenska a jeho hodnôt v medzinárodnom prostredí,“ doplnil generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba.
Program pre verejnosť
Casa Slovacca ponúkne návštevníkom každodenný program, ktorý zahŕňa:
- priame prenosy súťaží na veľkej obrazovke,
- folklórne vystúpenia a kultúrne programy,
- prezentácie slovenských regiónov,
- priestor pre stretnutia fanúšikov, športovcov, partnerov a médií.
Súčasťou priestoru bude aj gastronomická zóna, ktorá umožní návštevníkom ochutnať Slovensko prostredníctvom tradičných receptov v modernom spracovaní, regionálnych špecialít, remeselných produktov a nápojov od slovenských výrobcov. Reštauračná časť bude otvorená denne od 12.00 do 22.00 h.
Praktické informácie
Casa Slovacca bude otvorená od 6. do 22. februára 2026. Vstup je bezplatný na základe predchádzajúcej registrácie dostupnej na oficiálnej webovej stránke casaslovacca.sk. V niektorých dňoch môže byť prevádzka priestoru dočasne upravená z dôvodu protokolárnych a oficiálnych aktivít.