Británia zápasí s nebezpečnou superchrípkou. Môže hrozba preniknúť aj na Slovensko? Expert sa vyjadril

LONDÝN - Veľká Británia čelí jednej z najsilnejších vĺn chrípky v modernej histórii. Nemocnice hlásia rekordné počty hospitalizácií a zdravotníci varujú pred ešte väčším náporom. Slovenský virológ Boris Klempa však upozorňuje, že situácia u nás sa zatiaľ vyvíja obvykle, hoci isté riziká tu sú.
Vírus sa šíri ako nikdy predtým
Britské zdravotníctvo momentálne bojuje s prudkým nárastom ochorení spôsobených sezónnou chrípkou, ktorú médiá v anglicky hovoriacom svete často označujú ako „superflu“ — teda extrémne silnú vlnu chrípky. Podľa údajov NHS England je počet pacientov hospitalizovaných s chrípkou najvyšší pre toto ročné obdobie v histórii a stále rastie, bez jasného konca na obzore. Denný priemer hospitalizovaných dosiahol nedávno viac ako 2 600 ľudí – o viac než polovicu viac než pred rokom.
Podľa britských expertov stojí za súčasnou epidémiou najmä mutovaná verzia vírusu H3N2, označovaná ako kmeň H3N2 s novými mutáciami, ktorá sa šíri rýchlejšie ako predchádzajúce varianty, a preto je viac nákazlivá.
Nápor na nemocnice a zdravotnícky systém
Situácia v nemocniciach je vážna. Kým v Londýne počet hospitalizácií s chrípkou trojnásobne prekročil úroveň spred roka, viaceré zdravotnícke zariadenia už vyhlasujú kritické incidenty a preplnené urgentné oddelenia. NHS vedie diskusie o tom, či systém zvládne ešte tlak rastúceho počtu pacientov bez masívneho kolapsu počas vianočných sviatkov.
Keby sa situácia nezlepšila, epidemiológovia očakávajú, že hospitalizácie ešte porastú – niektoré odhady hovoria o možných 8 000 pacientoch v nemocniciach denne v Anglicku za pár týždňov.
Názor slovenského odborníka
Podľa virológa Borisa Klempu zo Slovenskej akadémie vied možno podobný trend vo výskyte chrípky očakávať aj u nás. Klempa upozorňuje, že zlepšenie situácie počas vianočných prázdnin môže krátkodobo spomaliť šírenie, no následne môže dôjsť k ďalšiemu nárastu ochorení. „Toto je situácia, ktorá je pri chrípke bežná a dalo sa s ňou počítať,“ povedal pre tvnoviny.sk, a zároveň pripustil, že mutované kmene ako v Británii sa môžu objaviť aj na Slovensku.
Klempa zároveň zdôraznil, že z virologického hľadiska nový variant nie je zásadne nebezpečnejší než tradičné vírusy chrípky – problémom je jeho masívne šírenie, ktoré zvyšuje počet závažných prípadov a hospitalizácií.
Prečo je situácia v Británii extrémna
Podľa britských médií a zdravotníckych zdrojov je súčasná vlna zvlášť intenzívna z viacerých dôvodov:
- Mutovaný kmeň H3N2 K je odlišný od toho, ktorý bol v očkovacej vakcíne, a imunitná odpoveď verejnosti je slabšia.
- Ochorenie sa šíri rýchlejšie medzi deťmi vo veku 5–14 rokov, čo zvyšuje prenos v komunitách.
- Mnohé nemocnice hlásia výrazný nárast aj iných vírusových infekcií, ako sú napríklad RSV a norovírus, čo ešte viac zaťažuje systém.
Ako sa chrániť
- Britské zdravotnícke orgány aj odborníci dôrazne odporúčajú:
- očkovanie proti chrípke pred vrcholom sezóny,
- dodržiavanie hygieny a zásad prevencie šírenia infekcií,
- zostať doma pri prvých príznakoch ochorenia.
Tieto opatrenia sú platné aj pre Slovensko – hoci tu zatiaľ nie sú hlásené rekordné nárasty, odborníci odporúčajú očkovanie najmä rizikovým skupinám a sledovanie vývoja situácie v nasledujúcich týždňoch.