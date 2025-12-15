Pondelok15. december 2025, meniny má Ivica, zajtra Albína

Pýcha ruského letectva sa rozpadla vo vzduchu a zrútila sa do jazera! Unikli HROZIVÉ zábery tragédie Antonova

Lietadlo sa zlomilo vo vzduchu. Letecké nešťastie
Lietadlo sa zlomilo vo vzduchu. (Zdroj: X/Nexta, screenskot)
MOSKVA - Na sociálnych sieťach sa objavili zábery z havárie ruského vojenského lietadla Antonov An-22. Stroj sa počas letu zlomil na dve časti a zrútil sa k zemi. Tragédia si vyžiadala sedem obetí a znovu otvorila otázku, prečo Rusko stále nasadzuje techniku zo sovietskej éry.

Stroj sa rozlomil ešte vo vzduchu

Zverejnené video zachytáva posledné sekundy letu obrovského transportného lietadla An-22. Na záberoch je vidieť, ako sa trup stroja počas letu náhle rozpadá a následne naráža do zeme. K nehode došlo 9. decembra v Ivanovskej oblasti počas technického, rutinného letu.

Na palube sa nachádzalo sedem ľudí – päť členov posádky a dvaja pasažieri. Nikto z nich neprežil. Časti vraku boli neskôr nájdené aj v rieke Uvod, ktorá preteká v blízkosti miesta pádu.

Prvý let po oprave skončil katastrofou

Lietadlo s evidenčným číslom RF-08832, pomenované Vasilij Semenenko, patrilo 8. pluku transportného letectva Vzdušno-kozmických síl Ruskej federácie. Do vzduchu vzlietlo krátko po rozsiahlej oprave a malo absolvovať skúšobný let.

Práve táto skutočnosť vyvolala na internete vlnu ostrých reakcií. Nadšenci aj odborníci na letectvo hovoria o kompromitácii ruského vojenského letectva, keďže stroj sa rozpadol už pri prvom lete po nákladnom servise.

Relikt studenej vojny, ktorý mal byť vyradený

Antonov An-22 patrí medzi najväčšie turbovrtuľové lietadlá, aké kedy vzlietli. Konštrukcia pochádza zo 60. rokov minulého storočia, keď stroj navrhlo konštrukčné bureau Olega Antonova. Výroba sa skončila v polovici 70. rokov a dnes je An-22 považovaný za technologický relikt.

Ruské ministerstvo obrany pritom už minulý rok deklarovalo, že zvyšné lietadlá tohto typu budú vyradené zo služby, uložené do skladov alebo rozobraté na náhradné diely. Realita však ukazuje, že minimálne niektoré z nich boli naďalej nasadzované.

Otázka, ktorá znie čoraz hlasnejšie

Po tragédii sa opakovane vynára zásadná otázka: prečo bol takto zastaraný stroj stále v prevádzke? Predbežnou verziou príčin havárie je technická porucha. Na mieste nehody pracuje vyšetrovacia komisia ruských vzdušno-kozmických síl, ktorá má okolnosti pádu objasniť.

V regióne nejde o ojedinelý prípad

Ivanovská oblasť už podobnú tragédiu zažila. V máji minulého roka tam havarovalo vojenské transportné lietadlo Il-76, pri čom zahynulo 15 ľudí. Odborníci dlhodobo upozorňujú, že Rusko pre nedostatok moderných strojov využíva staré sovietske lietadlá až na hranici ich technických možností.

Napriek opakovaným sľubom o modernizácii leteckej flotily zostávajú v službe stroje, ktoré mali byť už dávno odstavené. Dôsledky takýchto rozhodnutí sú podľa kritikov viditeľné práve na dramatických záberoch z miest havárií.

