Letecká katastrofa: Zrútilo sa obrie vojenské lietadlo! Nikto neprežil

CHARTÚM - Na severovýchode Sudánu sa pri pristátí zrútilo vojenské transportné lietadlo a všetci na palube zomreli. Sudánska armáda však neuviedla, koľko ľudí presne zahynulo, napísala v utorok neskoro večer agentúra AFP.
Nákladné lietadlo sa pokúšalo pristáť
Nákladné lietadlo Iljušin Il-76 sa zrútilo v momente, keď sa pokúšalo pristáť na leteckej základni Osman Digna v meste Port Sudán na pobreží Červeného mora. Podľa jedného vojenského zdroja AFP pri stroji nastala technická porucha a podľa druhého všetci členovia posádky zahynuli. Sudánska armáda však nezverejnila, koľko ľudí bolo na palube, a nebola vydaná ani žiadna oficiálna bilancia.
Armáda tejto východoafrickej krajiny už dlho používa Iljušiny Il-76, dopravné lietadlá sovietskej konštrukcie, na prepravu materiálu a personálu na frontové línie.
Občianska vojna v Sudáne
Generál sudánskej armády Abdal Fattáh Burhán a veliteľ polovojenských Jednotiek rýchlej podpory (RSF) Muhammad Hamdán Dagalo v krajine v roku 2021 spoločne vykonali vojenský prevrat, ale neskôr sa rozišli kvôli nezhodám ohľadom rozdelenia moci. Spor 15. apríla 2023 prerástol do otvoreného ozbrojeného stretu a následne do občianskej vojny, pričom obe strany sú obviňované z páchania vojnových zločinov.
Konflikt si v zhruba 50-miliónovom Sudáne doteraz vyžiadal desaťtisíce ľudských životov, bezmála 12 miliónov vysídlených obyvateľov a vo viacerých častiach krajiny aj hladomor.