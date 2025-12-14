Nedeľa14. december 2025, meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica

Krvavý útok otriasol Brownovou univerzitou: Najmenej dvaja mŕtvi a osem ťažko zranených! Páchateľ je na úteku

sanitky stoja pozdĺž ulice Hope Street pri Brownovej univerzite v meste Providence Zobraziť galériu (4)
sanitky stoja pozdĺž ulice Hope Street pri Brownovej univerzite v meste Providence (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Stockwell)
WASHINGTON - Streľba v budove technickej fakulty Brownovej univerzity si v sobotu vyžiadala najmenej dvoch mŕtvych a osem ťažko zranených, uviedol v nedeľu pred novinármi primátor mesta Providence Brett Smiley. Úrady po páchateľovi naďalej pátrajú, informovala v nedeľu agentúra AP.

Viac než dve hodiny po vypuknutí streľby, ku ktorej došlo počas druhého dňa záverečných semestrálnych skúšok, policajti ešte stále prehľadávali budovy v areáli prestížnej univerzity zo združenia Ivy League. Polícia naďalej pátra aj po podozrivom zo streľby, ktorým je muž oblečený v čiernom, uviedol zástupca náčelníka polície Timothy O’Hara s tým, že očití svedkovia ho po streľbe videli utekať z budovy. Nenašla sa ani strelná zbraň použitá pri útoku.

príslušníci policajného zásahového tímu S.W.A.T. sa zhromažďujú vo vnútri vedeckej knižnice Brownovej univerzity po sobotnej streľbe
Zobraziť galériu (4)
príslušníci policajného zásahového tímu S.W.A.T. sa zhromažďujú vo vnútri vedeckej knižnice Brownovej univerzity po sobotnej streľbe  (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Stockwell)

Smiley oznámil, že pre obyvateľov danej oblasti platí príkaz zdržiavať sa na bezpečnom mieste (shelter-in-place). Ubezpečil, že „na vypátranie páchateľa nasadzujeme všetky dostupné zdroje.“ Predstavitelia univerzity spočiatku informovali študentov a zamestnancov, že podozrivý je zadržaný, neskôr však túto informáciu opravili s tým, že polícia po páchateľovi alebo páchateľoch stále pátra. Vyplýva to z hlásení zverejnených prostredníctvom núdzového oznamovacieho systému univerzity.

Krvavý útok otriasol Brownovou
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Stockwell)

Primátor objasnil, že jedna osoba, o ktorej sa pôvodne predpokladalo, že môže mať so streľbou súvis, bola zadržaná. Neskôr sa ukázalo, že s incidentom nemá nič spoločné. K streľbe došlo v blízkosti budovy Barus & Holley, sedemposchodového komplexu, v ktorom sídli fakulta inžinierstva a katedra fyziky. Podľa webovej stránky univerzity sa v budove nachádza viac ako 100 laboratórií, desiatky učební a kancelárií.

sanitky stoja pozdĺž ulice Hope Street pri Brownovej univerzite v meste Providence
Zobraziť galériu (4)
sanitky stoja pozdĺž ulice Hope Street pri Brownovej univerzite v meste Providence  (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Stockwell)

O situácii bol informovaný aj prezident USA Donald Trump, ktorý verejnosť ubezpečil, že na mieste zasahuje aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Brownova univerzita je súkromná inštitúcia s približne 7300 študentmi bakalárskeho štúdia a viac ako 3000 poslucháčmi postgraduálneho štúdia. Incident sa stal počas druhého dňa záverečných skúšok jesenného semestra, uviedla spravodajská stanica CNN. „Brown“ je súkromná výskumná univerzita patriaca do združenia ôsmich elitných súkromných univerzít na severovýchode USA - Ivy League - a jedna z najstarších vzdelávacích inštitúcií v USA.

