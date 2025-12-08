Panika v nákupnom centre: Mladík s brokovnicou spustil streľbu! Polícia ľudí evakuovala

OSLO - Nórska polícia v pondelok zadržala osobu podozrivú zo streľby v najväčšom nákupnom centre v hlavnom meste Oslo. Na mieste nenašla nikoho zraneného a centrum po evakuácii vyhlásila za bezpečné, informuje agentúra Reuters a AFP.
„Prehľadali sme takmer celé nákupné centrum a nenašli sme žiadnych zranených,“ uviedla nórska polícia vo vyhlásení. Predbežné informácie naznačujú, že „v prípade konal len jeden páchateľ“. Podľa policajného hovorcu Tomma Bergera má podozrivý 19 rokov, uvádza Reuters. Páchateľ sám kontaktoval políciu ešte pred tým, než vystrelil z brokovnice do stropu. Pri sebe mal aj bejzbalovú pálku a nôž, dodal Berger.
Incident sa odohral v nákupnom centre Storo na severe Osla, kde sa podľa AFP v čase streľby nachádzalo veľké množstvo nakupujúcich. Ďalšie podrobnosti o incidente bezprostredne neboli známe.