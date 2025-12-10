Streda10. december 2025, meniny má Radúz, zajtra Hilda

Nigerijskí vojaci zastrelili 9 protestujúcich žien: Armáda popiera zodpovednosť

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: X)
TASR

ABUJA – Nigerijskí vojaci zastrelili deväť žien protestujúcich proti postupu armády pri riešení komunitných konfliktov v severovýchodnom štáte Adamawa, uviedli pre agentúru AP svedkovia incidentu a zástupcovia ľudskoprávnej organizácie Amnesty International.

Podľa výpovedí svedkov a príbuzných obetí ženy protestovali v pondelok na hlavnej ceste v oblasti Lamurde. Keď ich protest zablokoval prejazd vojakom, tí spustili paľbu. Okrem deväť mŕtvych žien utrpelo zranenia ďalších desať ľudí. Nigerijská armáda vo vyhlásení poprela, že by niekoho zabila, a zodpovednosť za streľbu pripísala miestnej milícii.

Nigérijská kancelária Amnesty International však uviedla, že potvrdila, že ženy zabili vojaci, pričom vychádzala zo svedeckých výpovedí a výpovedí rodín obetí. „Ukazuje to, že nigerijská armáda sa veľmi nezmenila vzhľadom na svoju minulosť poznačenú porušovaním ľudských práv a ignorovaním princípov právneho štátu,“ uviedol Isa Sanusi, riaditeľ Amnesty International v Nigérii. Agentúra AP nemohla nezávisle potvrdiť, čo sa presne stalo.

Opakované násilie

Podobné prípady sú v Nigérii bežné – armáda je často nasadzovaná na riešenie protestov či násilností a opakovane čelí obvineniam z nadmerného použitia sily. Najnovší incident sa odohral počas zákazu vychádzania, ktorý úrady zaviedli v Lamurde pre pretrvávajúce konflikty medzi etnickými skupinami Bachama a Chobo v dôsledku dlhotrvajúceho sporu o pôdu. Nigérijská kancelária Amnesty International vyzvala na vyšetrenie incidentu a potrestanie zodpovedných.

