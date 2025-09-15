TRAGÉDIA v Alpách: Nemecký turista (†77) nezvládol náročný výstup, OSUDNÝM sa mu stal pád z výšky 100 metrov!

VIEDEŇ - Skupina viacerých turistov sa koncom týždňa rozhodla pre výstup na vrchol vo výške viac ako 2 000 metrov nad morom. Jeden z nich podcenil situáciu a pri páde zahynul.
Starší muž bol členom skupiny deviatich turistov, ktorá sa v nedeľu popoludní vydala z horského hostinca Grabs na túru na vrchol Tschaggunser Mittagsspitze. Ten leží 2168 metrov nad morom v údolí Montafon v spolkovej krajine Vorarlbersko na západe Rakúska.
V neskorých večerných hodinách však prišli tragické správy. "Pri páde z výšky takmer 100 metrov neďaleko obce Tschagguns v rakúskych Alpách zahynul 77-ročný turista z Nemecka," informovala rakúska polícia.
Zakopol a spadol
Turista v pokročilom veku podľa polície pri prechádzaní sedlom Schwarzhornsattel náhle zakopol a spadol dolu skalnatým trávnatým svahom. Pri páde utrpel smrteľné zranenia. Úrady jeho telo vyzdvihli pomocou policajného vrtuľníka. Zvyšok turistickej skupiny vyviazol bez zranení.