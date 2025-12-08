Tragédia v Alpách: Tínedžer (†16) sa snažil vyhnúť inému lyžiarovi, vrazil do snehovej steny

VIEDEŇ - V rakúskom stredisku Flachauwinkl–Kleinarl zomrel 16-ročný chlapec. Pri pokuse vyhnúť sa zrážke stratil kontrolu a utrpel zranenia, ktoré boli smrteľné.
Tragická nehoda v populárnom stredisku
V rakúskom lyžiarskom areáli Shuttleberg Flachauwinkl–Kleinarl došlo k vážnej udalosti, pri ktorej zahynul 16-ročný lyžiar. O tragédii informoval portál SnowBrains, ktorý sa odvolal na vyjadrenie rakúskej polície.
Vyhýbal sa lyžiarovi, no skončil mimo vyznačenej trate
Podľa vyšetrovateľov sa chlapec snažil zabrzdiť a uhnúť inému lyžiarovi, aby predišiel zrážke. Pri prudkom manévri však vyšiel mimo upravenej zjazdovky a narazil do tvrdej snehovej steny, uvádza SnowBrains.
Rýchly zásah nepomohol
Záchranári dorazili na miesto okamžite. Mladíka transportovali vrtuľníkom do nemocnice, no napriek snahe lekárov sa jeho zranenia ukázali ako nezlučiteľné so životom. Informácie potvrdila miestna polícia, ktorú cituje portál SnowBrains.
Začiatok sezóny poznačila tragédia
K úrazu došlo len krátko po otvorení prevádzky areálu. Stredisko sa nachádza v obľúbenej oblasti Salzburska, kde sa počas zimy pohybujú tisíce návštevníkov.