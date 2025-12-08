Pondelok8. december 2025, meniny má Marína, zajtra Izabela

Tragédia v Alpách: Tínedžer (†16) sa snažil vyhnúť inému lyžiarovi, vrazil do snehovej steny

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

VIEDEŇ - V rakúskom stredisku Flachauwinkl–Kleinarl zomrel 16-ročný chlapec. Pri pokuse vyhnúť sa zrážke stratil kontrolu a utrpel zranenia, ktoré boli smrteľné.

Tragická nehoda v populárnom stredisku

V rakúskom lyžiarskom areáli Shuttleberg Flachauwinkl–Kleinarl došlo k vážnej udalosti, pri ktorej zahynul 16-ročný lyžiar. O tragédii informoval portál SnowBrains, ktorý sa odvolal na vyjadrenie rakúskej polície.

Vyhýbal sa lyžiarovi, no skončil mimo vyznačenej trate

Podľa vyšetrovateľov sa chlapec snažil zabrzdiť a uhnúť inému lyžiarovi, aby predišiel zrážke. Pri prudkom manévri však vyšiel mimo upravenej zjazdovky a narazil do tvrdej snehovej steny, uvádza SnowBrains.

Rýchly zásah nepomohol

Záchranári dorazili na miesto okamžite. Mladíka transportovali vrtuľníkom do nemocnice, no napriek snahe lekárov sa jeho zranenia ukázali ako nezlučiteľné so životom. Informácie potvrdila miestna polícia, ktorú cituje portál SnowBrains.

Začiatok sezóny poznačila tragédia

K úrazu došlo len krátko po otvorení prevádzky areálu. Stredisko sa nachádza v obľúbenej oblasti Salzburska, kde sa počas zimy pohybujú tisíce návštevníkov.

Viac o téme: LyžiarRakúskoSmrteľné zranenie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Buďte aktívni aj počas
Buďte aktívni aj počas zimy! Spoznajte účinky omega-3 mastných kyselín
Dobre vedieť
Lyžiarska sezóna klope na
Lyžiarska sezóna klope na dvere! TABUĽKA: Koľko zaplatíte za jednodňový skipas vo vybraných strediskách?
Domáce
Dovolenka pre náročných: Južné
Dovolenka pre náročných: Južné Tirolsko v dokonalej rovnováhe luxusu a prírody
Dobre vedieť
Ilustračné foto
Lyžiari do 18 rokov musia nosiť prilbu: Zavádza sa nové pravidlo
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

TK hnutia Progresívne Slovensko: Nové zásadné zistenia v kauze Istrochem
TK hnutia Progresívne Slovensko: Nové zásadné zistenia v kauze Istrochem
Správy
Karin Haydu trpko odkazuje Slovákom: Nemôžeme byť všetci rovnako MÚDRI, ale... Silné slová!
Karin Haydu trpko odkazuje Slovákom: Nemôžeme byť všetci rovnako MÚDRI, ale... Silné slová!
Prominenti
Tréner Trnavy M. Škrtel hodnotí zápas s DAC
Tréner Trnavy M. Škrtel hodnotí zápas s DAC
Futbal

Domáce správy

FOTO Polícia odhalila troch vodičov
Polícia odhalila troch vodičov pod vplyvom drog, dvaja jazdili opití
Domáce
FOTO Polícia pátra po mužovi,
Polícia pátra po mužovi, ktorý okradol ženu v Bratislave a platil jej kartou
Domáce
Maroš Žilinka
Generálna prokuratúra zistila rozsiahle nezákonnosti pri regulácii parkovania v samosprávach
Domáce
Šok v parkovaní na Slovensku: Generálna prokuratúra odhalila masívne porušovania zákona v mestách a obciach
Šok v parkovaní na Slovensku: Generálna prokuratúra odhalila masívne porušovania zákona v mestách a obciach
Regióny

Zahraničné

Návrat povinnej vojenskej služby?
Návrat povinnej vojenskej služby? Väčšina Poliakov to podporuje
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Čierny deň na
MIMORIADNE Čierny deň na Kanárskych ostrovoch: Obrovská vlna zabila DVOCH Slovákov, ďalší je zranený
Zahraničné
Šokujúci útok v Brne:
Šokujúci útok v Brne: Muž pobodal ženu na ulici, na mieste zomrela
Zahraničné
Tragédia v Alpách: Tínedžer
Tragédia v Alpách: Tínedžer (†16) sa snažil vyhnúť inému lyžiarovi, vrazil do snehovej steny
Zahraničné

Prominenti

Miley Cyrus
Obrovský ŠOK: Žena tvrdí, že je biologickou matkou Miley Cyrus... Mala vraj 12, keď ju porodila!
Zahraniční prominenti
Dôvod rozpadu vzťahu manželov
Dôvod rozpadu vzťahu manželov Vémolovcov odhalený: Je to SILA!
Domáci prominenti
Aktuálne foto vnútri Kylie Minogue
Kylie Minogue snáď nestarne: Tipli by ste jej 57? To sotva! Aktuálne FOTO vám vyrazí dych
Zahraniční prominenti
Jeremy O. Harris
Herca zo známeho seriálu ZATKLI: Podozrenie z pašovania drog!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dnes samozrejmosť, vtedy zázrak:
Dnes samozrejmosť, vtedy zázrak: TAKTO sa zháňali stromčeky za socializmu! Čakalo sa dlhšie než na banány
Zaujímavosti
STOP biologickým hodinám? Starnutie
STOP biologickým hodinám? Starnutie vajíčok SA DÁ ZASTAVIŤ! Prelomové zistenie prináša nádej miliónom žien
Zaujímavosti
Američanka prežila TRI klinické
Američanka prežila TRI klinické smrti: To, čo uvidela na druhej strane, vás zaskočí! TOTO čaká každého
Zaujímavosti
KVÍZ o prdení: Čím
KVÍZ o prdení: Čím podporujete svoju plynatosť?
vysetrenie.sk

Dobré správy

Takmer padol slovenský rekord:
Takmer padol slovenský rekord: Lidl preto pripravil túto vianočnú novinku!
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Filip Jančík, HEX alebo Kandráčovci: Potešte seba či blízkych aj vy!
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Adventný kalendár PIATOK a VÍKEND Oveľa zdravší mikulášsky balíček: Pozrite, čo všetko sa v ňom skrýva!
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce

Ekonomika

Tunel Višňové má za sebou unikátny zásah: Prejdú sa ním ľudia ešte pred autami? (foto)
Tunel Višňové má za sebou unikátny zásah: Prejdú sa ním ľudia ešte pred autami? (foto)
Európa sa prepočítala: Vysoké ceny elektriny ničia priemysel aj domácnosti, toto je reálny dopad!
Európa sa prepočítala: Vysoké ceny elektriny ničia priemysel aj domácnosti, toto je reálny dopad!
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?

Varenie a recepty

Recept po ktorom si hostia budú oblizovať prsty. Kedysi slávny, dnes už zabudnutý oblíž prst.
Recept po ktorom si hostia budú oblizovať prsty. Kedysi slávny, dnes už zabudnutý oblíž prst.
Fantastické fúkané rožky. Najlepší recept od kamarátky, ktorý vás očarí.
Fantastické fúkané rožky. Najlepší recept od kamarátky, ktorý vás očarí.
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Rady a tipy
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov

Šport

VIDEO Najkrajší úder roka! Česká tenistka nadchla svet, komentátori skákali od úžasu
VIDEO Najkrajší úder roka! Česká tenistka nadchla svet, komentátori skákali od úžasu
WTA
Dve červené karty a senzačná prehra: Real Madrid dohrával zápas v deviatich
Dve červené karty a senzačná prehra: Real Madrid dohrával zápas v deviatich
La Liga
Nechcený muž v Manchestri rozhodol: Neapol zdolal Juventus a je na čele, Lobotka nehral
Nechcený muž v Manchestri rozhodol: Neapol zdolal Juventus a je na čele, Lobotka nehral
Serie A
VIDEO Fehérváry bodoval pri výhre Washingtonu, prvý súboj Dvorského so Slafkovským v NHL
VIDEO Fehérváry bodoval pri výhre Washingtonu, prvý súboj Dvorského so Slafkovským v NHL
NHL

Auto-moto

Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo 80 % ľudí nenávidí pondelok – a ako si ho konečne obľúbiť
Prečo 80 % ľudí nenávidí pondelok – a ako si ho konečne obľúbiť
Rady, tipy a triky
Keď tituly prestávajú stačiť. Prečo sa firmy ženú za zručnosťami a skúsenosťami kandidátov?
Keď tituly prestávajú stačiť. Prečo sa firmy ženú za zručnosťami a skúsenosťami kandidátov?
Trendy na trhu práce
Neuveríte, čo dnes chceme viac než vyšší plat. Oddych sa stal novou menou úspechu
Neuveríte, čo dnes chceme viac než vyšší plat. Oddych sa stal novou menou úspechu
Motivácia a produktivita
Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Celý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniek
Celý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniek
Veda a výskum
AI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klam
AI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klam
Umelá inteligencia
Vedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanza
Vedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanza
Veda a výskum
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
Správy

Bývanie

Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax

Pre kutilov

Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Údržba a opravy
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Záhrada
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na nový týždeň 8.12-14.12: Niektoré znamenia čaká veľká zmena, iné dôležité rozhodnutie, čo odhalia najbližšie dni?
Zábava
Horoskop na nový týždeň 8.12-14.12: Niektoré znamenia čaká veľká zmena, iné dôležité rozhodnutie, čo odhalia najbližšie dni?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Čierny deň na
Zahraničné
MIMORIADNE Čierny deň na Kanárskych ostrovoch: Obrovská vlna zabila DVOCH Slovákov, ďalší je zranený
Aký musí byť váš
Domáce
Aký musí byť váš príjem, aby ste dostali energopomoc? Prehľadná TABUĽKA vám ukáže maximálne sumy
DRÁMA v Košiciach: Muž
Domáce
DRÁMA v Košiciach: Muž stál na parapetnej doske dlhé hodiny a chcel skočiť! DETAILY incidentu
Šokujúci útok v Brne:
Zahraničné
Šokujúci útok v Brne: Muž pobodal ženu na ulici, na mieste zomrela

Ďalšie zo Zoznamu