Tragédia v Dolomitoch: Po českom turistovi (†53) pátrali celý víkend, najhoršia správa od záchranárov

SOLDA – Český turista, ktorý sa vybral koncom minulého týždňa do talianskych Álp, sa už nikdy nevráti domov. V horách bohužiaľ prišiel o život. I keď záchranári po ňom pátrali niekoľko dní, koncom víkendu prišli zdrvujúce správy.
Hory sú nebezpečné za akéhokoľvek počasia. Tragédie sa tam stávajú aj počas letných slnečných dní. V talianskom regióne Trentino Alto Adige vo vysokej nadmorskej výške prišlo k nešťastiu, ktoré skončilo veľkou tragédiou.
Nemenovaný český turista sa vybral do hôr začiatkom uplynulého víkendu. V piatok 29. augusta mal spadnúť pri výstupe smerom k chate Payer. Nastali však komplikácie podľa il Dolomiti mal spadnúť takmer z 80 metrov. V horách bol s ďalším českým turistom.
Počas výstupu sa rozdelili
Počas výstupu k chate však spravili chybu. Jeden z mužov bol rýchlejší a keď prišiel k chate Payer, kolegu nikde nevidel. Následne sa ho snažil hľadať a chvíľu na neho ešte čakal. Keď však nikto neprichádzal, zalarmoval horských záchranárov.
Horská záchranná služba Solda spustila pátracie akciu, no keďže sa začínalo stmievať a aj počasie sa zhoršilo, pátranie museli pozastaviť.
Turistu sa podarilo napokon lokalizovať až v nedeľu 31. augusta. Horským záchranárom pomohol vrtuľník záchranného tímu Guardia di Finanza vybavený detekciou signálu na lokáciu mobilných telefónov. Bezvládne telo horolezca objavili na úpätí skalnej steny.
Lekár na mieste už len skonštatoval smrť. Telo vyzdvihli zhruba o 13:00 miestneho času a previezli do Soldy. V súčasnej dobe prebieha vyšetrovanie celej tragédie.