Tínedžerke (17) zmutovala bežná NÁDCHA, z očí jej vytekal hnis! V šoku ostali aj lekári, okamžitá OPERÁCIA

LONDÝN - Sophie Bell z londýnskej časti Enfield trpela počas celého októbra dennými bolesťami hlavy a typickými príznakmi prechladnutia, ktoré ju pripútali na lôžko a spôsobovali jej vyčerpávajúcu bolesť. Sedemnásťročná dievčina opísala svoje desivé zážitky po tom, čo infekcia spustená bežnou nádchou viedla k nutnosti podstúpiť operáciu mozgu.
Tínedžerka, ktorá pracovala ako asistentka v lekárni, si myslela, že je jednoducho indisponovaná a že sa časom uzdraví. "Cítila som sa naozaj zle, keď som bola v práci. Bolela ma hlava a jednoducho som sa necítila stopercentne. Táto bolesť hlavy, ktorú som mala bola z bežnej nádchy. V podstate ma hlava bolela každý deň. Bol týždeň, keď som sa nemohla dostať z postele. Také som mala bolesti," citujú desivé spomienky Sophie noviny Daily Mail.
Až keď sa 29. októbra zobudila s napuchnutým vypuklým ľavým okom, navštívila pohotovosť. Jej matka bola presvedčená, že má očnú infekciu spôsobenú častým trením oka kvôli bolesťam hlavy. "Zobudila som sa ráno a moje oko vyzeralo ako golfová loptička. Bolo obrovské," spomína Sophie.
Napriek tomu, že jej boli predpísané silné antibiotiká, jej stav sa čoskoro zhoršil. "Celý víkend som strávila v tmavej izbe, pretože moje oko veľmi bolelo. Bolo plné hnisu, ktoré z neho začalo vytekať," hovorí dievčina. Nevidela som cez neho bolo rozmazané. Urýchlene zamierila do Moorfields Eye Hospital, kde ju lekári odkázali na Royal London Hospital na urgentné vyšetrenia. Tam zistili, že má orbitálnu celulitídu - potenciálne smrteľnú infekciu tkaniva obklopujúceho oko. Ak sa dostane do mozgu, môže byť fatálna. "Bolo to naozaj desivé, všetci mali obavy. Bola som veľmi vydesená a zrútila som sa," vracia sa Sophie k hrozným spomienkam.
Orbitálna celulitída
Orbitálna celulitída sa zvyčajne prejavuje vypuklým okom, bolesťami pri pohybe očí, opuchom, začervenaním a zníženým videním. Často ide o komplikáciu dutinového zápalu alebo poranenia oka a vyžaduje si okamžitú lekársku starostlivosť typicky s intravenóznymi antibiotikami, aby sa predišlo strate zraku. Ochorenie sa častejšie vyskytuje u detí než u dospelých.
"Lekári mi povedali, že to môže byť smrteľné alebo by som mohla byť ochrnutá. Boli naozaj znepokojení. Povedali, že by sa to mohlo zmeniť na meningitídu. Uviedli, že niečo také už dlho nevideli a bola som prioritou číslo jeden v nemocnici," hovorí Sophie.
Môže za to nádcha
Lekári jej povedali, že infekcia spôsobená nádchou, sa vyvinula na zápal dutín, ktorý sa rozšíril do mozgu a bude potrebná urgentná neurochirurgická operácia. Po deväťhodinovej operácii, pri ktorej bola časť Sophiinej lebky vyrezaná, aby sa odstránila infekcia, sa študentka zázračne zotavila.
Teraz chce zvýšiť povedomie o potenciálnych nebezpečenstvách dutinových infekcií a málo známych príznakoch orbitálnej celulitídy. "Nikdy by ma nenapadlo, že bežná nádcha sa môže zmeniť na niečo také. Myslela som, že budem v poriadku s paracetamolom. Moja rada pre ostatných ľudí je, nenechávajte veci tak. Ak si myslíte, že niečo nie je v poriadku, máte plné právo dať si to skontrolovať. Dôverujte sebe a vlastným inštinktom," vyzýva ostatných ľudí dievčina.